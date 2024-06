Windows 10: fastidioso bug quando si apre un'applicazione

Due fastidiosi bug stanno attualmente affliggendo i sistemi operativi Microsoft, causando disagi per molti utenti. Il primo problema riguarda Windows 10, dove è stato riscontrato un bug che colpisce alcune app come Calcolatrice, Teams e Outlook. Questo bug si manifesta quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un'icona dell'app e si seleziona un'attività specifica, come "Calcolatrice scientifica" o "Nuova riunione".

Invece di avviare l'attività desiderata, viene visualizzata una finestra di dialogo "Apri", come se si stesse tentando di aprire un file. Questo problema è stato introdotto con l'aggiornamento KB5036979 di aprile 2024. Microsoft è al corrente del bug e sta lavorando a una soluzione che sarà inclusa in un futuro aggiornamento di Windows 10 22H2. Nel frattempo, una soluzione temporanea consiste nell'aprire l'app manualmente e selezionare l'attività desiderata dal menu dell'app.

Il secondo problema riguarda Windows 11 e l'app Microsoft Foto. Dopo l'aggiornamento dell'app Microsoft Foto (versione 2024.11050.29009.0 o superiore) dal Microsoft Store dopo il 4 giugno 2024, alcuni utenti hanno segnalato che l'app non si avvia più.

Cosa succede quando l'app non si avvia?

Nel momento in cui l'app non si apre, appare un cerchio rotante che poi scompare senza aprire l'app. Anche in questo caso, Microsoft è a conoscenza del problema e sta lavorando a una soluzione. Come misura temporanea, si consiglia di disinstallare e reinstallare l'app Microsoft Foto dal Microsoft Store.

Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato problemi di accesso negato quando cercano di chiudere un processo utilizzando lo strumento di monitoraggio dei processi Procmon su Windows 11. Microsoft sta indagando anche su questo problema e prevede di fornire una soluzione in un futuro aggiornamento.

È fondamentale mantenere i propri sistemi operativi aggiornati con le ultime patch di sicurezza e aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Questo non solo aiuta a risolvere i bug noti ma migliora anche la stabilità e la sicurezza del sistema operativo. Per rimanere informati su ogni novità e aggiornamento, seguite i canali ufficiali di Microsoft e altre fonti affidabili di notizie tecnologiche.