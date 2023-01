Windows 10: disponibile per tutti il nuovo Media Player

All’inizio del 2022, Microsoft ha avviato la distribuzione della nuova app Media Player per Windows 11, ovvero una versione rivista e ammodernata del precedente software fornito in dotazione con il sistema operativo per la riproduzione dei contenuti multimediali, con interfaccia e funzioni aggiornate. A dicembre scorso, poi, la nuova applicazione è stata rilasciata solo per il Relase Preview Channel pure per Windows 10, mentre adesso è finalmente fruibile da chiunque utilizzi il sistema operativo di casa Redmond meno recente.

Windows 10: il nuovo Media Player è disponibile per tutti gli utenti

Nelle ultime ore, infatti, il colosso di Redmond ha iniziato a pubblicare sul Microsoft Store il nuovo Media Player, pertanto ogni utilizzatore di Windows 10 sono in grado di usarlo, anche se è assai probabile che almeno inizialmente non risulti disponibile per tutti, ma essendo un rollout generale e su larga scala la cosa è destinata a risolversi nel giro di breve tempo.

Ricordiamo che il nuovo Media Player (che è cosa ben diversa da Windows Media Player) è un aggiornamento dell’app Groove Musica, che la va a sostituire e soprattutto a migliorare. Una nuova interfaccia grafica, più coerente con lo stile di Windows 11, e una suddivisione più semplice del menu laterale in Home, Libreria musicale, Catalogo video, Coda di riproduzione e Playlist consentono di navigare tra le proprie raccolte in maniera semplice e godibile.

Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane Microsoft continuerà a rifinire l’app, correggere i bug e migliorare le prestazioni. Saranno quindi rilasciati ulteriori aggiornamento di Media Player miranti a ottimizzare maggiormente l'app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.