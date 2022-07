Windows 10: disponibile il Patch Tuesday di luglio

Ieri è stato il secondo martedì del mese, dunque la giornata designata da Microsoft per il Patch Tuesday di luglio, e sono stati rilasciati nuovi update di sicurezza per i sistemi oprativi dell’azienda, non solo per il più recente Windows 11, ma anche per Windows Server 20H2 e per Windows 10 in versione 21H1 e 21H2.

Windows 10: ecco il Patch Tuesday di luglio

Il nuovo update per Windows Server e per Windows 10 è stato siglato come KB5015807 e va ad aggiornare le varie versioni dell'OS alle build 19042.1826, 19043.1826 e 19044.1826. Principalmente sono stati corretti vari problemi sul fronte sicurezza e sono stati risolti bug e difficoltà legate alle prestazioni.

Tra le principali correzioni apportate, Microsoft ha evidenziato una modifica per PowerShell che ha causato la mancanza di informazioni sull'output del registro delle trascrizioni, un problema che interessa l'area del touchpad quando viene fatto clic destro e un problema noto relativo all'uso dell'hotspot.

Come ogni Patch Tuesday, questo aggiornamento cumulativo di Windows 10 è obbligatorio e verrà installato automaticamente da Windows Update in fase di manutenzione. Gli utenti possono pure installare manualmente gli aggiornamenti accedendo alla sezione "Impostazioni" del sistema operativo, facendo clic sulla voce "Windows Update" e selezionando l'opzione "Verifica aggiornamenti”.

