Windows 10 22H2: disponibili i link delle ISO

A partire dal 20 settembre scorso Windows 11 2022 Update è stato finalmente reso disponibile per il download e poco alla volta sta venendo scaricato e installato dagli utenti in possesso dei dispositivi capaci di supportarlo. È però in programma pure il rilascio di Windows 10 22H2 ed a quanto pare non sarà necessario attendere ancora a lungo.

Windows 10 22H2: habemus i link ufficiali dei file ISO

Il rilascio dell’aggiornamento del precedente sistema operativo di casa Microsoft è atteso per ottobre ormai iniziato e anche se al momento non è stata fornita una data esatta pare essere ormai tutto pronto: sono stati infatti individuati i link ufficiali alle ISO di Windows 10 22H2.

I collegamenti puntano al sito Internet di Microsoft, ma per attualmente non sono ancora funzionanti. Quando attivi, permetteranno il download del sistema operativo dai server del colosso di Redmond.

Alla data di effettiva disponibilità del sistema operativo, dunque, non dovrebbe mancare molto. Nel caso di Windows 11 22H2, ad esempio, i link ai file ISO sono stati aggiunti solo pochi giorni prima del rilascio dello stesso.

Per quanto riguarda le novità introdotte, non si tratta di nulla di particolarmente rivoluzionario, sia ben chiaro, ma il pacchetto porterà comunque in dote delle feature inedite e una sfilza di bugfix per andare a porre rimedio agli errori che inevitabilmente vengono rilevati nel codice.

Da tenere presente che il supporto ufficiale a Windows 10 sarà garantito da Microsoft fino al 14 ottobre 2025, ma sino ad allora è alquanto improbabile che il colosso di Redmond continui ad implementare nuove funzioni, andando invece a favorire il più recente Windows 11.