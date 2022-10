Windows 10 21H2: il supporto termina a dicembre

Nelle scorse ore Microsoft ha provveduto a informare gli utenti che per tutte le edizioni di Windows 10 in versione 21H1 (vale a dire l'aggiornamento di maggio 2021) il supporto volgerà al termine il giorno 13 dicembre 2022, data a partire dalla quale verrà quindi considerato terminato il periodo della manutenzione (EOS).

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente riferito da Microsoft al riguardo in un comunicato sul suo sito.

L'aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022, pubblicato il 13 dicembre, è l'ultimo aggiornamento disponibile per queste versioni. Dopo tale data, i dispositivi che eseguono queste edizioni non riceveranno più aggiornamenti mensili di sicurezza e qualità contenenti protezioni dalle ultime minacce alla sicurezza. I clienti che contattano il supporto Microsoft dopo questa data saranno indirizzati ad aggiornare il loro dispositivo all'ultima versione di Windows 10 o Windows 11 per rimanere supportati.