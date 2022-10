Windows 10 2022 Update è disponibile per il download

Windows 11 è il più recente sistema operativo di casa Microsoft e proprio per questo è anche quello maggiormente attenzionato dall’azienda, ma ciò non significa che Windows 10 sia stato accantonato, anzi. Il colosso di Redmon ha infatti chiarito che intende continuare a lavorare attivamente pure sul precedente OS, per consentire a coloro che non posso effettuare l’update di avere comunque un sistema perfettamente funzionante, ed è proprio per questo che nel corso delle ultime ore è stato comunicato l'avvio della distribuzione di Windows 10 2022 Update (22H2).

La cosa non suona affatto come una novità: se ne parlava già da tempo e la scorsa settimana erano pure spuntati i link ufficiali alle ISO. Adesso, però, l’aggiornamento è stato finalmente reso disponibile per il download. Non ci sono novità di rilievo, ma soltanto miglioramenti per produttività e sicureza alle funzioni già esistenti.

L’aggiornamento può essere eseguito tramite Windows Update. Se disponibile, gli utenti visualizzano una notifica apposita e possono procedere con il download e l’installazione premendo sulla voce "Scarica e installa". Al termine dell’installazione, si ottiene la build 19045.2130.

Per la messa in atto della procedura sono necessari solo pochi minuti perché viene scaricato un pacchetto di abilitazione che funziona come un interruttore. I file sono già presenti su disco, motivo per cui le funzionalità devono solo essere abilitate.

Il supporto per Windows 10 21H2 terminerà il 13 giugno 2023, mentre Windows 10 22H2 verrà supportato fino al 14 maggio 2024. Considerando inoltre che Microsoft ha fatto sapere che Windows 10 continuerà ad essere supportato fino al 14 ottobre 2025, è lecito aspettarsi aggiornamenti simili pure in futuro.