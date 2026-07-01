Wimbledon, gli incontri di oggi 1° luglio: in campo Sinner e Djokovic

Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges alle 14:30, a seguire la super sfida tra Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic (non prima delle 17:20). Quelli appena citati sono i due incontri del secondo turno in programma oggi, mercoledì 1° luglio, sul campo centrale di Wimbledon, nonché due dei match più interessanti di giornata.

Ricordiamo anche che intorno all'ora di pranzo, sul campo 2, Flavio Cobolli tornerà a giocare contro l'argentino Mariano Navone per completare il match di ieri interrotto per oscurità. L'ultimo finalista del Roland Garros è in vantaggio per 2 set a 1 contro il suo avversario e con un altro set vinto otterrà la qualificazione al secondo turno in calendario per lui nella giornata di giovedì (domani).

Queste e le altre partite in calendario saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Wimbledon, lo sottolineiamo ancora una volta, è un'esclusiva di Sky, di conseguenza non esiste un altro modo per vedere lo Slam sull'erba, il torneo di tennis più prestigioso al mondo, che proprio l'anno scorso venne vinto per la prima volta da un tennista italiano (Sinner, naturalmente).

Un altro incontro di giornata di grande interesse, ad esempio, è il match tutto spagnolo tra la stellina Rafael Jodar e il connazionale Pablo Carreno Busta. La partita si disputerà sul campo 2, lo stesso dove Cobolli sarà impegnato contro Navone, non prima delle ore 17:30.

Per vedere l'intera edizione 2026 di Wimbledon, incluse le partite del singolare femminile e del doppio, il pacchetto più conveniente è il pass Sport di NOW, disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro al mese. Oltre al grande tennis, il pass dà accesso all'intera programmazione sportiva di Sky, che include tutta la Formula 1 e la MotoGP, nonché la Champions League, la Premier League e tre partite a turno di Serie A.

Crediti immagine di copertina: @DjokerNole (profilo X ufficiale di Novak Djokovic)

https://youtu.be/Pfe9Y5PB5MA?si=6cX-0HU24dkKcpL3

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