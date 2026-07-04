Wimbledon, le partite più interessanti di oggi 4 luglio: sul campo centrale Dimitrov-Berrettini

È una giornata importante a Londra, dove si disputano i rimanenti incontri del terzo turno di Wimbledon. Il match clou di sabato avrà per protagonisti Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini sul campo centrale, in una partita ricca di significato per entrambi i giocatori, i migliori interpreti - ci sbilanciamo - di questa superficie. Ci sarà spazio anche per altri tre azzurri: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.
Tutti gli incontri saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport e NOW. Il pacchetto di riferimento resta il pass Sport, che consente di accedere all'intera programmazione sportiva di Sky, sia in diretta che on demand, a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.
Il programma di sabato 4 luglio
Campo centrale (inizio programma alle 14:30)
- Grigor Dimitrov vs Matteo Berrettini: non prima delle 16:50 (terzo incontro di giornata)
Campo 1 (inizio programma alle 14:00)
- Giron vs Zverev: non prima delle 15:10 (secondo incontro di giornata)
- Tiafoe vs Bublik: non prima delle 16:50 (terzo incontro di giornata)
Campo 2 (inizio programma alle 12:00)
- Karen Khachanov vs Flavio Cobolli: non prima delle 13:10 (secondo incontro di giornata)
- Taylor Fritz vs Lorenzo Sonego: non prima delle 14:50 (terzo incontro di giornata)
Campo 3 (inizio programma alle 12:00)
- De Minaur vs Svajda: inizio alle 12:00 (primo incontro di giornata)
- Jasmine Paolini vs Maria Sakkari: non prima delle 13:40 (secondo incontro di giornata)
Campo 14 (inizio programma alle 12:00)
- Simone Bolelli e Andrea Vavassori vs De Jong e Royer: inizio alle 12:00 (primo incontro di giornata)
- Sara Errani e Andrea Vavassori vs Stevenson e Burrage: non prima delle 14:40 (terzo incontro di giornata)
Per gli appassionati di tennis la partita più bella da vedere sarà quella tra Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini, forse gli ultimi due giocatori del circuito a giocare sull'erba come ai tempi di Roger Federer. Un'altra partita che promette spettacolo è quella tra Tiafoe e Bublik, che si disputerà nel tardo pomeriggio sul campo 1.
Crediti immagine di copertina: @federtennis (profilo X ufficiale della FITP)
https://youtu.be/64sqyfPlxMs?si=fkUmGw7JnS5Bjgov
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