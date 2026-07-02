Wimbledon, gli italiani in gara oggi 2 luglio: Berrettini ancora sul centrale

Nella giornata di oggi, giovedì 2 luglio, saranno 5 gli italiani in gara nel secondo turno di Wimbledon: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e Tyra Grant.

Queste e le altre partite in programma a Londra saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW, la piattaforma che dà accesso all'intera programmazione di Sky live e on demand. Al momento il pacchetto più conveniente per seguire Wimbledon in esclusiva è il pass Sport a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro al mese.

Il programma di giovedì

La giornata azzurra a Wimbledon inizierà alle ore 12, quando Lorenzo Sonego affronterà il canadese Gabriel Diallo sul campo 14. Il tennista torinese, fin qui vincitore di quattro tornei ATP, ci ha abituati a grandi imprese contro avversari più forti e partite meno spettacolari contro giocatori alla propria portata, vedremo se stavolta riuscirà a imporsi anche sul non irresistibile canadese dopo l'eccellente partita giocata al debutto contro il numero 29 del seeding Tomas Martin Etcheverry.

Sempre a mezzogiorno sul campo 16 inizierà il match del secondo turno tra l'azzurra Tyra Grant e la ceca Marie Bouzkova, con quest'ultima favorita (ricordiamo che l'avversaria di oggi della Grant è la numero 21 del tabellone).

Nel pomeriggio scenderanno in campo i due atleti del singolare maschile più attesi, insieme a Jannik Sinner naturalmente: Flavio Cobolli da una parte e Matteo Berrettini dall'altra. Il finalista del Roland Garros sarà atteso non prima delle 15:30 sul campo 3 contro l'australiano James Duckworth, mentre l'ex numero uno del tennis italiano tornerà sul campo centrale non prima delle 15:40 per sfidare stavolta la nuova stella francese Arthur Fils.

Infine, Jasmine Paolini calerà il sipario delle gare degli azzurri di oggi sul campo 2, dove non prima delle 17:30 affronterà la svizzera Viktorija Golubic.

Crediti immagine di copertina: @JasminePaolini (profilo X ufficiale)

https://youtu.be/kwEPvUbQZ6g?si=uCk4HbFCLChioe8v

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