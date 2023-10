Wikipedia: l'AI potrà verificare e riordinare i riferimenti delle pagine

Wikipedia è una grandissima risorsa, ma bisogna sempre far attenzione a ciò che viene riportato, poiché si tratta sempre di un’enciclopedia aperta, modificabile da chiunque. I riferimenti, ovvero i link alle fonti che supportano le informazioni contenute nelle pagine, sono essenziali per supportare la veridicità delle informazioni. Tuttavia, a volte, questi sono errati, rimandano a siti web non funzionanti, presentano fonti non affidabili o informazioni non corrette. Anche in questo caso la soluzione al problema potrebbe essere l’intelligenza artificiale. Secondo uno studio pubblicato lo scorso 19 ottobre su Nature Machine Learning, l’AI potrebbe aiutare a sistemare i riferimenti imprecisi o incompleti che si trovano su Wikipedia, in modo da migliorare la qualità e l’affidabilità dell’enciclopedia online.

Wikipedia: come l'AI può migliorare le voci dell'enciclopedia online

Un team di ricerca della società londinese Samaya AI, guidato dal co-fondatore Fabio Petroni, ha sviluppato un sistema basato su una rete neurale artificiale, chiamato SIDE, capace di analizzare le pagine di Wikipedia e capire se i riferimenti a supporto delle informazioni sono corretti o vi sono alternative migliori. Petroni e i suoi colleghi hanno sfruttato SIDE per suggerire riferimenti ad articoli di Wikipedia in evidenza, mai visti prima. Nel 50% dei casi, la prima scelta di SIDE riguardava riferimenti già presenti, nel restante 50% ha trovato riferimenti alternativi. Nel loro studio, i ricercatori hanno dimostrato come, nel 21% dei casi, gli utenti Wikipedia preferivano i riferimenti suggeriti dall’AI rispetto agli originali. Inoltre, il 10% preferiva i riferimenti già inclusi, mentre il 39% non ha espresso preferenza.

Bisogna ricordare che l’intelligenza artificiale lavora partendo dal presupposto che le informazioni di Wikipedia siano vere. Ciò significa che può verificare la fonte, ma non se le affermazioni inserite nella voce siano vere o false. Inoltre, SIDE ha attualmente capacità limitate, poiché considera solo i riferimenti corrispondenti alle pagine web e non vengono citati libri, immagini, video, articoli scientifici, ecc. Detto ciò, in potenza SIDE si rivela essere un sistema interessante, che potrebbe aiutare gli utenti di Wikipedia a verificare le affermazioni che si trovano sull’enciclopedia e ad inserire i giusti riferimenti. Magari in futuro questa tecnologia verrà migliorata, rendendo di fatto questo sistema più efficace e utile per tutti.