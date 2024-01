WiFi in tutte le stanze con il Ripetitore Xiaomi al 20% DI SCONTO

L'Extender AC1200 di Xiaomi offre una soluzione efficiente per eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi, garantendo una connessione affidabile con una velocità combinata fino a 1200 Mbps su entrambe le bande, sia 2.4 GHz che 5 GHz. La doppia banda permette una maggiore flessibilità nell'ottimizzazione delle connessioni. Con un ingresso Ethernet veloce, il ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming, garantendo una connessione più stabile e affidabile.

Dotato di un indicatore di segnale intelligente, l'estensore offre la possibilità di scegliere il posizionamento ottimale per massimizzare la copertura WiFi. L'indicatore fornisce anche informazioni sullo stato di funzionamento del ripetitore, garantendo una configurazione e un utilizzo agevolati.

Rispettando gli standard IEEE 802.11ac/n/a per la banda da 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g per la banda da 2,4 GHz, il Mi WiFi Range Extender AC1200 offre un'ampia compatibilità con dispositivi e reti esistenti.

Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0 e 40 °C, il dispositivo è adatto per un utilizzo in diverse condizioni ambientali. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, è possibile utilizzare il pulsante di ripristino, tenendolo premuto per almeno 5 secondi fino a quando l'indicatore diventa giallo fisso.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 20% per un prezzo finale di 23,99€ sul ripetitore WiFi Xiaomi.