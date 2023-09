WiFi di casa a prova di muri con questo ripetitore Xiaomi a PREZZO RIDICOLO

Xiaomi è un'azienda molto versatile, capace di realizzare dei prodotti e dei dispositivi di alta qualità e affidabilità, spesso proposti ad un prezzo molto competitivo, realizzando così dei veri e propri best buy. Che si tratti di smartphone, elettrodomestici o accessori vari, Xiaomi è ormai da anni sempre sulla cresta dell'onda. Oggi trattiamo una super offerta che coinvolge proprio un dispositivo Xiaomi, si tratta di un ripetitore/extender WiFi che vi permetterà di avere una copertura della rete in ogni stanza, il prezzo è davvero incredibile: 9,99€ per un 50% di sconto totale, un metà prezzo da non lasciarsi scappare.

Niente più problemi di copertura nelle stanze con il ripetitore WiFi Xiaomi al 50% di sconto!

Questo extender, che precisamente viene indicato con il nome del modello: Mi Wi-Fi Range Extender Pro, dispone di due potenti antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate. La funzione wireless di queste antenne rende la copertura wireless più grande e ampia, capace di potenziare la rete e la sua fruibilità generale. Un elemento molto utile e che rende questo device ancor più accessibile è il fatto che sia compatibile anche con altre marche di router, non sarà per forza necessario, quindi, collegarlo ad un modem Xiaomi.

La gestione delle impostazioni di rete risulta molto facile grazie al Xiaomi mi wifi app. Questo amplificatore si aggiorna automaticamente senza alcuna impostazione e, inoltre, vengono indicate dall'azienda le temperature migliori per far sì che funzioni al meglio: 0-40°C. Il tutto, viene proposto da Amazon alla metà del prezzo, un'offerta davvero da non lasciarsi scappare.

Ribadiamo, dunque, l'offerta: Amazon propone uno sconto del 50% per il ripetitore WiFi di Xiaomi per un prezzo finale di soli 9,99€. Approfittatene!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.