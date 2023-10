WiFi al massimo in OGNI STANZA con il ripetitore IN OFFERTA PROMO

Un ripetitore Wi-Fi è un dispositivo progettato per estendere la copertura della rete wireless in una determinata area. Amazon oggi applica uno sconto del 22% sul ripetitore WiFi TP-Link per un prezzo finale di 34,99€.

Il ripetitore WiFi è in super offerta

Il ripetitore Wi-Fi TP-Link è una soluzione intelligente per estendere la copertura della tua rete wireless, eliminando i fastidiosi punti morti in cui la connessione Internet è debole o inesistente. Questo dispositivo utilizza uno standard di comunicazione wireless 802.11a/b/g/n/ac, offrendo una connettività affidabile e veloce.

Una delle caratteristiche distintive di questo ripetitore è la sua capacità di banda doppia. Questo significa che può trasmettere su due diverse frequenze: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz. La banda 5 GHz è particolarmente utile per le attività che richiedono una connessione veloce e stabile, come lo streaming video in alta definizione e i giochi online, mentre la banda a 2,4 GHz è adatta per dispositivi legacy e una copertura più ampia.

Per un posizionamento ottimale, il ripetitore è dotato di un indicatore della potenza del segnale, che ti aiuta a trovare il luogo perfetto per ottenere una connessione ottimale. La configurazione di questo dispositivo è un gioco da ragazzi grazie al tasto WPS, che semplifica notevolmente il processo.

In alternativa, puoi gestirlo in modo comodo e intuitivo tramite l'app Tether o l'interfaccia web. Infine, questo ripetitore dispone anche di una modalità AP integrata, che ti consente di estendere la tua rete cablata, offrendo maggiore flessibilità nella connettività.

Amazon applica uno sconto del 22% sul ripetitore WiFi targato TP-Link per un prezzo d'acquisto finale pari a 34,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.