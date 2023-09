WiFi 7: forse il nuovo standard non supporterà Windows 10

WiFi 7 sì o no? Secondo un report pubblicato lo scorso agosto, Intel e Microsoft avrebbero previsto di limitare il prossimo WiFi 7 soltanto a Windows 11 e versioni successive. L’indiscrezione era nata da un documento di Intel che non menzionava il supporto di Windows 10 per questo standard, ma solo per Windows 11. La stessa Intel aveva provato a risolvere questo dilemma, specificando che il supporto dei primi chip WiFi 7 (BE200 e BE202, nome in codice Gale Peak 2 e Misty Peak) erano supportati sia da Windows 10, sia dall’OS successivo. Si tratta comunque di una risposta parziale, poiché il documento non entrava molto nel merito della questione. Anche i driver più recenti di Intel non supportano questi moduli, quindi le domande aperte sono ancora tante.

WiFi 7 su Windows 10: il supporto ci sarà o no?

Ufficialmente, Intel ha inserito Windows 10 nell’elenco dei sistemi operativi supportati da questo standard. Tuttavia, è probabile, che come accaduto per WiFi 6E, alla fine le cose stiano diversamente. Il chip BE202 non funzionerà infatti con il canale ultra-ampio da 320 MHz del WiFi 7, poiché la frequenza più alta indicata è 160 Hz, sulla banda da 6 GHz. Ciò significa che questi chip non saranno in grado di supportare la velocità di trasmissioni dati elevata da 46 Gpbs (sempre che la scheda tecnica di Intel non sia errata).

Com’è noto, Windows 10 non supporta la banda da 6 GHz del WiFi 6E. Sembra quindi è improbabile che questo sistema operativo sia in grado di supportare i 6 GHz del WiFi 7. Come riportato sulla pagina dell’assistenza del sito ufficiale Intel: “Tutti i prodotti Intel® WiFi 6E (Gig+) supportano la nuova banda da 6 GHz per il WiFi. L’utilizzo della banda da 6 GHz dipende dal supporto del sistema operativo di Microsoft (Windows 11)”. Quale sarà la verità? I primi router WiFi 7 arriveranno nel 2024. Questa tecnologia sarà supportata da Windows 10 o sarà prerogativa di Windows 11 e del prossimo Windows 12?