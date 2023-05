È il #1 più venduto nella categoria "Ripetitori per PC" e va spesso a ruba, soprattutto quando protagonista di ghiotte offerte come questa. Ti parlo del Wi-Fi Range Extender Pro di Xiaomi, con ingresso Ethernet e indicatore di segnale smart: con il pazzesco sconto del 50% lo puoi acquistare a soli 9,99 euro.

Trattandosi di un accessorio a marchio Xiaomi, un'azienda che fa dell'affidabilità uno dei suoi punti di forza, puoi andare sul sicuro. E poi, se ti abboni a Prime, la spedizione è completamente gratuita.

Range Extender Pro Wi-Fi di Xiaomi a metà prezzo su Amazon

Il Range Extender Pro di Xiaomi è munito di due antenne per spingere la velocità fino a 300 Mbps. Non teme le pareti ed è compatibile con tutti i router Wi-Fi. Elimina le zone morte e ciò significa che i segnali Wi-Fi possono essere perfettamente estesi in aree che prima erano inaccessibili o difficili da cablare.

Grazie all'ingresso Fast Ethernet, puoi collegare dispositivi cablati come Smart TV, console di gioco, dispositivi per lo streaming e altro ancora. Sempre con una connessione stabile e affidabile.

Ti segnalo infine l'indicatore Smart. Per dirla in sintesi, ti consente di scegliere il posto più adatto per posizionare l'extender Wi-Fi di Xiaomi e di controllare con una semplice occhiata lo stato di funzionamento dell'accessorio.

Venduto e spedito da Amazon, il Wi-Fi Range Extender Pro di Xiaomi potrebbe attirare l'attenzione di molti acquirenti visto l'ottimo sconto del 50%. Per questo motivo, ti consiglio di concludere l'acquisto quanto prima, in modo da evitare problemi con lo scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.