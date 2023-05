Wi-Fi pubblico: ecco la VPN da usare per navigare in sicurezza a 1,92 euro al mese

Usare un collegamento Wi-Fi pubblico è sicuramente molto comodo ma non è una scelta sicura. Non c'è alcuna garanzia, infatti, che i dati della connessione siano protetti, con tutti i rischi che possono derivare da un possibile tracciamento della propria attività online (password, dati bancari e informazioni sensibili sono a rischio).

Per evitare i rischi di un accesso ad Internet tramite Wi-Fi pubblico, da smartphone, tablet o da un notebook, è sufficiente affidarsi ad una buona VPN in grado di garantire una connessione protetta dalla crittografia, priva di tracciamento e senza limiti di banda. Una VPN gratuita non va bene, in quanto non riesce a soddisfare questi requisiti.

Meglio puntare su una VPN a pagamento scegliendo la migliore offerta del momento: con AtlasVPN, infatti, è possibile attivare una VPN completa e senza limiti ad un prezzo di appena 1,92 euro al mese. L'offerta riguarda il piano biennale che garantisce 24 mesi di accesso illimitato per una spesa complessiva di appena 46 euro. Per accedere all'offerta è possibile visitare il sito ufficiale di AtlasVPN.

Wi-Fi pubblico sicuro: con la VPN giusta non ci sono rischi

Quando si usa un Wi-Fi pubblico è fondamentale, quindi, poter contare su di una VPN in grado di:

proteggere il traffico dati con la crittografia

garantire una connessione senza limiti di banda

adottare una politica no log per assicurare l'assenza del tracciamento dell'attività dell'utente

Questi requisiti sono soddisfatti al 100% da AtalsVPN, una delle migliori VPN attualmente disponibili sul mercato. Il servizio è ora proposto in offerta al prezzo scontato di 1,92 euro al mese, con un taglio dell'83% rispetto al prezzo standard dell'abbonamento mensile. Per ottenere l'offerta è sufficiente attivare il piano biennale di AtlasVPN dal costo complessivo di 46 euro. La promozione include una garanzia di rimborso integrale esercitabile entro 30 giorni. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.