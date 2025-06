Wi-Fi pubblico di aeroporti e hotel più sicuro con Total VPN

Uno dei principali pericoli quando si è in vacanza, non necessariamente all'estero, è il Wi-Fi pubblico di aeroporti e hotel. Connettersi a una rete non protetta può avere conseguenze spiacevoli per i propri dati personali, ecco perché è importante mettere in sicurezza questo tipo di reti.

Lo strumento più efficace per navigare in sicurezza quando ci si connette al Wi-Fi di aeroporti e hotel è la VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di nascondere il proprio indirizzo IP e, di conseguenza, l'intera attività svolta sul web. Così facendo, ci si rende invisibili sia ai provider di rete nazionali che agli hacker.

Una delle VPN migliori in tal senso è quella offerta da Total VPN, che a differenza dei servizi concorrenti propone funzionalità aggiuntive quali il blocco degli annunci pubblicitari e un antivirus. Al momento è in offerta al prezzo più basso dell'ultimo periodo: il piano annuale è disponibile a 19 euro anziché 99 euro , per effetto di uno sconto speciale dell'80%.

Navigare in sicurezza in aeroporto e hotel

Una volta che si sottoscrive il servizio VPN, è sufficiente scaricare l'app ufficiale, accedere con le credenziali utilizzate durante la registrazione e connettersi a uno dei server disponibili in elenco. Non appena la connessione sarà attiva, potrete collegarvi alla rete Wi-Fi dell'aeroporto o della struttura alberghiera in cui alloggiate in totale sicurezza.

Tutte le vostre azioni, come ad esempio l'acquisto di un eSIM o dei biglietti per un'attrazione da visitare, saranno invisibili agli occhi di hacker e utenti malintenzionati, così come i vostri dati personali e quelli sensibili (in quest'ultimo caso ci riferiamo a password, passkey e dati delle carte di credito, ndr).

