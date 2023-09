Wi-Fi in tutte le stanze con il ripetitore FRITZ! in OFFERTA su Amazon

Talvolta non tutte le reti Wi-Fi riescono a coprire con ottimi risultati tutte le stanze della casa. Spesso a il problema può essere riscontrato nella grandezza delle case e dunque da una potenza di segnale non così alta e ampia, oppure, altre volte, anche in case più piccole e anche in caso di buone connessioni, a rappresentare un vero e proprio ostacolo alla comoda fruizione in tutte le stanze del massimo della copertura Wi-Fi sono i muri. Qualora il segnale dovesse incontrarne troppi potrebbe indebolirsi. In questi casi la soluzione migliore è utilizzare un ripetitore Wi-Fi e in questo campo c'è un'azienda che è assolutamente leader di settore: si tratta di FRITZ! e Amazon mette in offerta del 30% uno dei suoi migliori ripetitori per un prezzo finale di 76,86€ a fronte dei 109,99€ di listino.

Wi-Fi potenziato grazie a FRITZ! e all'offerta di Amazon

Come detto in precedenza FRITZ! sa il fatto suo in termini di prodotti relativi alla connessione Wi-Fi, grazie ad anni di esperienza e qualità. In particolar modo questo Repeater 2400 è capace di aumentare in modo semplice e rapido la portata delle vostra rete wireless. Wi-Fi ACN fino a 1.733 MBits (5 GHz 4 x 4) e fino a 600 MBits (2,4 GHz 4 x 4)1 porta lan.

Risulta essere compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori. Compatibile, inoltre, con tutti i router wireless dotati degli standard wireless 802.11acngba. Potenza assorbita totale: massima 8,5 Watt, media 4,1 Watt. Il contenuto della confezione prevede: il FRITZ Repeater 2400, cavo lan e una guida rapida d'installazione in italiano. Non avrete più problemi di copertura in tutte le stanze grazie a questo dispositivo e grazie, soprattutto, allo sconto messo in atto da Amazon.

E dunque, Amazon propone questo ripetitore FRITZ! al 30% di sconto per un prezzo finale di 76,86€. Approfittatene!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.