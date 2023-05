Ci sono alcuni router che, pur promettendo grandi cose, non riescono in realtà ad andare incontro alle esigenze degli utenti. I buchi di connessione non sono una novità, soprattutto in Wi-Fi e quando si è lontani dalla "fonte" principale. Ecco perché non è mai una cattiva idea investire - pochissimo, in questo caso - su un Wi-Fi Extender di qualità.

Ti dico che oggi l'N300 di TP-Link con tre antenne e velocità a singola banda di 300Mbps è disponibile su Amazon a soli 12 euro e spiccioli. Tutto merito dello sconto di 15%, di cui ti invito ad approfittare subito perché la sua durata potrebbe essere breve.

Con il Wi-Fi Extender di TP-Link risolvi tutti i problemi di connessione (spendendo poco più di 10€)

Il Mercusys MW300RE (questo il nome completo del modello) è un range extender che rafforza il segnale del router domestico e amplia la copertura raggiungendo gli angoli della casa in cui la connessione Wi-Fi purtroppo non arriva, oppure risolta debole e instabile. Un problema che più o meno tutti ci siamo ritrovati ad affrontare, vero?

Per aggirare l'ostacolo, posizionare il Wi-Fi Exetender di TP-Link a metà strada tra il router e la zona da coprire, così da poter navigare fino ad un massimo di 300Mbps sulla banda a 2.4 GHz.

Il gadget di TP-Link (linea Mercusys, ti ricordo) è compatibile con praticamente tutti i router e access point Wi-Fi. La velocità di connessione, come indicato poco sopra, è di 300Mbps in 2.4GHz, ovvero l'ideale per tutte le tue attività quotidiane. Dalla navigazione allo streaming di contenuti, dalle videochiamate al gaming.

Il Wi-Fi Extender è dotato della tecnologia MIMO ed è munito di ben tre antenne. Questo assicura una connettività stabile ovunque. L'installazione poi è rapidissima: ti basta premere il pulsante WPS sul router e il tasto WPS sull'extender per avviare la sincronizzazione. Per un corretto posizionamento, infine, segui le indicazioni dello smart LED.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.