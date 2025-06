Wi-Fi dell’aeroporto? Con Surfshark la connessione è sicura a 2,19€

Chi viaggia lo sa: connettersi alla rete Wi-Fi dell'aeroporto è quasi inevitabile, ma altrettanto rischioso. Si tratta infatti di una rete pubblica e aperta, quindi facile bersaglio per hacker e furti di dati. Per evitare problemi, soprattutto in vista delle vacanze estive, la soluzione più semplice è attivare una VPN.

Tra le opzioni migliori c'è Surfshark, che in questi giorni è in offerta a partire da 2,19 euro al mese, con 3 mesi gratis inclusi nel piano biennale Starter.

Come proteggere la connessione in aeroporto con Surfshark

Attivare Surfshark significa trasformare una connessione insicura in una rete privata e cifrata. Dopo l'attivazione, basta scaricare l'app su smartphone o computer, effettuare il login e selezionare un server VPN: si può scegliere quello più vicino, anche in Italia. In pochi secondi l'indirizzo IP verrà mascherato e l'attività online sarà protetta, impedendo qualsiasi tentativo di intercettazione.

Una volta connessi, tutti i dati trasmessi saranno criptati e non visibili a terzi, nemmeno su reti pubbliche come quella dell’aeroporto. Il piano Starter di Surfshark include inoltre blocco degli annunci pubblicitari, protezione dal tracciamento online e l'utilizzo su dispositivi illimitati con un solo account.

Con l'offerta attuale, è possibile partire tranquilli sapendo che ogni email, messaggio o transazione online è al sicuro anche in viaggio. L'abbonamento può essere attivato direttamente dal sito ufficiale di Surfshark.

