Whisk di Google arriva in più di 100 paesi nel mondo

Nel dicembre 2024, Google ha introdotto negli Stati Uniti uno strumento sperimentale di mixaggio delle immagini basato sull'intelligenza artificiale. Questo tool è chiamato "Whisk" e fa parte di Google Labs. Whisk è diverso dagli altri strumenti di generazione delle immagini. Invece di richiedere lunghi e dettagliati prompt di testo per la generazione delle immagini, consente agli utenti di trascinare e rilasciare le immagini e usarle come prompt.

Tale strumento è stato elogiato da artisti e creativi e, vista la sua crescente popolarità, Google ha esteso la disponibilità di Whisk in altri 100 Paesi. Come afferma Google: "Nei nostri primi test con artisti e creativi, le persone hanno descritto Whisk come un nuovo tipo di strumento creativo, non un editor di immagini tradizionale. L'abbiamo creato per una rapida esplorazione visiva, non per modifiche pixel-perfect". La lista paesi in cui è presente la nuova funzionalità include: Argentina, Australia, Brasile, Cile, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Nicaragua, Sudafrica, Corea del Sud, Sudan del Sud, Sri Lanka, Stati Uniti e non solo. Sfortunatamente, il nuovo tool non è ancora disponibile in Italia, anche se potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Whisk: tool di Google utilizza il nuovo modello Imagen 3

Whisk utilizza l'intelligenza artificiale Gemini di Google per creare prompt dettagliati dalle immagini, che vengono poi elaborate da Imagen 3. Si tratta dell'ultimo modello di generazione di immagini di Google, per produrre nuove immagini. Il suo funzionamento è semplice. Gli utenti devono soltanto caricare tre immagini: una per il soggetto, una per la scena e una per lo stile. Whisk combina quindi elementi di queste immagini per produrre opere d'arte digitali uniche. Tuttavia, poiché solo alcune caratteristiche chiave vengono estratte dalle immagini caricate, Google ha evidenziato che l'output potrebbe non corrispondere alle aspettative dell’utente. Per risolvere questo problema, Whisk fornisce un'opzione per modificare e visualizzare i prompt sottostanti per apportare le modifiche di conseguenza. Gli utenti di uno qualsiasi dei paesi in cui è disponibile, possono provare e sperimentare Google Whisk accedendo al sito web ufficiale di Google.