WhatsApp vietato sui dispositivi governativi USA: allarme per la sicurezza

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha recentemente adottato una decisione drastica: il divieto totale di utilizzo di WhatsApp sui dispositivi governativi. Questa misura, giustificata come necessaria per garantire la cybersicurezza, ha suscitato reazioni immediate, in particolare da parte di Meta, proprietaria dell'app di messaggistica. Catherine Szpindor, responsabile dell'ufficio amministrativo della Camera, ha dichiarato che la sicurezza nazionale viene prima di tutto, anche a costo di rinunciare all'app di messaggistica più popolare al mondo.

Meta ha provato a rassicurare la Camera

Nonostante le rassicurazioni di Meta riguardo alla crittografia end-to-end, che impedisce persino all'azienda di accedere ai contenuti delle conversazioni, il divieto è stato confermato. Andy Stone, direttore delle comunicazioni di Meta, ha difeso la piattaforma, sostenendo che le sue tecnologie di protezione superano quelle di molte altre applicazioni autorizzate dall'amministrazione. Tuttavia, l'ufficio amministrativo della Camera ha espresso preoccupazioni su punti critici come la trasparenza nelle politiche di sicurezza dati, l'assenza di crittografia per i dati archiviati e potenziali vulnerabilità di sicurezza.

Anche altre applicazioni sono state vietate

Questa decisione non è isolata, ma si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della cybersicurezza governativa. Negli ultimi anni, altre applicazioni come TikTok e strumenti come la versione gratuita di ChatGPT sono stati limitati o vietati per motivi di sicurezza. In risposta al bando di WhatsApp, il personale è stato istruito a rimuovere immediatamente l'app dai dispositivi istituzionali, con l'indicazione di adottare alternative ritenute più sicure.

Quali sono le app promosse?

Tra le piattaforme consigliate, figurano soluzioni come Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime e Wickr, di proprietà di Amazon. Questi strumenti, secondo l'ufficio amministrativo, garantirebbero standard di sicurezza più elevati o un maggiore controllo da parte delle istituzioni governative.

La controversia ha sollevato un dibattito più ampio sull'equilibrio tra efficienza comunicativa e sicurezza nazionale. In un'epoca caratterizzata da crescenti minacce informatiche, la scelta delle piattaforme di comunicazione diventa un elemento cruciale per proteggere le informazioni sensibili. Mentre Meta difende la propria tecnologia, le istituzioni governative rimangono ferme nella loro decisione, sottolineando l'importanza di soluzioni che possano offrire maggiore affidabilità e trasparenza nella gestione dei dati.