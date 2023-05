WhatsApp usa il microfono in background, ma è un bug

Sono emerse una moltitudine di segnalazioni relative a un costante e apparentemente immotivato utilizzo dl microfono da parte di WhatsApp su Android.

La vicenda risale in realtà al mese scorso, ma il tweet di Foad Dabiri, ingegnere di Twitter con trascorsi in Google, e il retweet di Elon Musk hanno portato la vicenda agli onori della cronaca nelle ultime ore.

Foad Dabiri ha scritto "WhatsApp sta usando il microfono in background, mentre dormivo e fino a quando mi sono svegliato alle sei del mattino. Cosa sta succedendo?".

A distanza di breve tempo è giunta la risposta dall'account Twitter della rinomata app di messaggistica: "Ci siamo messi in contatto con l'ingegnere di Twitter che ha segnalato un problema con il suo Pixel e WhatsApp. Crediamo che alla base ci sia un bug di Android che attribuisce in maniera erronea le informazioni nella Dashboard della privacy, quindi abbiamo chiesto a Google di investigare e risolvere il problema".

