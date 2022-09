WhatsApp: scovate due falle critiche, bisogna aggiornare subito

I tantissimi utenti che ogni giorno si servono di WhatsApp, sia in versione "classica" che Business, sui propri dispositivi Android e iOS farebbero bene ad aggiornare prima di subito la celeberrima app di messaggistica andando a scaricare l’ultimo update disponibile per essa o comunque assicurandosi che ciò sia stato fatto in automatico. Il team di WhatsApp ha infatti pubblicato i dettagli di due vulnerabilità critiche che sono state patchate con una relase più recente dell’applicazione, ma che potrebbero essere ancora presenti su quelle più datate.

WhatsApp: trovate e risolte due gravi vulnerabilità

Tutti i dettagli al riguardo sono stati condivisi da WhatsApp mediante un apposito report nella sezione del sito Internet dell’azienda dedicata agli avvisi di sicurezza.

Le vulnerabilità a cui WhatsApp fa riferimento sono identificate come CVE-2022-36934 (gravità 9,8/10, livello critico) e CVE-2022-27492 (gravità 7,8/10, livello alto) e consentono ad un soggetto esterno di sfruttare un errore di codice - overflow di numeri interi - per poter eseguire codice da remoto sullo smartphone della vittima dopo aver inviato una videochiamata intenzionale (36934) o un file video malevolo (27492).

Sfruttando le vulnerabilità in questione un malintenzionato può quindi avere accesso al dispositivo del soggetto che viene preso di mira per effettuare l’installazione di malware, spyware o altre applicazioni dannose.

Per scongiurare ogni rischio legato alla sicurezza, dunque, è bene mantenere sempre aggiornata l’app di WhatsApp, pure per ricevere eventuali nuove funzioni. Per incrementare la protezione del dispositivo in uso è altresì consigliabile sfruttare una soluzione antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium che c’è pure per smartphone e tablet.