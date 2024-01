WhatsApp: presto su iOS si potrà modificare il colore del tema

WhatsApp sta lavorando ad una nuova una funzionalità di personalizzazione del tema dell’app. Questa consentirà agli utenti di modificare il colore principale dell’applicazione. Come rivelato dal sito WABetaInfo, la funzionalità di sottosviluppo si trova attualmente nella beta di WhatsApp per iOS 24.1.10.70 ma non è ancora disponibile per i tester. L'app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta è stata fondata più di dieci anni fa. Tuttavia, non ha fatto molto in termini di personalizzazione rispetto a rivali come Telegram, che consente di cambiare l'icona dell'app, ecc. Attualmente, WhatsApp può adattarsi in modo automatico all'impostazione del tema scuro/chiaro configurata sul dispositivo. Gli utenti di WhatsApp possono anche modificare l'aspetto dell'app cambiando lo sfondo della chat. Questi possono infine scegliere sfondi separati per diversi utenti e chat di gruppo nell'app o scegliere uno sfondo universale per tutte le chat.

WhatsApp: personalizzazione dell’interfaccia e altri aggiornamenti in arrivo

Secondo lo screenshot condiviso dal sito WABetaInfo, gli utenti potranno scegliere da un set di colori per personalizzare gli elementi dell'interfaccia come icone e badge. L'app di messaggistica ha preferito il blu come colore sin dal suo inizio, ma recentemente ha testato un colore verde che non è stato ben accolto da tutti i tester. Ad oggi non è chiaro quando la nuova funzionalità di personalizzazione del colore dell'app diventerà attiva sulla versione stabile di WhatsApp, ma è probabile che venga introdotta nelle prossime settimane.

WABetaInfo ha inoltre scoperto che, in un futuro aggiornamento, WhatsApp potrebbe consentire di modificare anche il colore dei fumetti della chat (proprio come Telegram). Meta sta inoltre lavorando su diverse funzionalità come la possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato dai dispositivi associati, il filtro delle chat di gruppo, la condivisione della musica per le videochiamate, la ricerca per nome utente e altro ancora. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Meta ha infatti rivelato che gli utenti Android dovranno presto sacrificare una parte del proprio spazio di Google Drive per continuare i backup delle chat. In precedenza, lo spazio veniva fornito dalla stessa WhatsApp, ma adesso ogni utente dovrà sfruttare il suo spazio personale.