WhatsApp: presto condivisione stato tra dispositivi associati

WhatsApp ha iniziato a testare una nuova funzionalità che consente di condividere gli aggiornamenti di stato tra dispositivi associati. Come riportato da WABetaInfo, questa novità è attualmente disponibile per un numero limitato di tester che utilizzano WhatsApp 2.24.1.4 beta per Android, ma verrà distribuita a più utenti nelle prossime settimane. All’inizio dell’anno, WhatsApp ha rilasciato la modalità Companion, una funzionalità che consente l'utilizzo dello stesso account WhatsApp su due diversi dispositivi mobile. Tuttavia, nonostante i vantaggi di tale modalità, vi erano alcune limitazioni. Ad esempio, era impossibile creare stati personali sul dispositivo secondario. Per fare ciò bisognava sfruttare necessariamente il dispositivo principale. Fortunatamente, i recenti sviluppi suggeriscono che questo vincolo sta per essere eliminato, segnando quindi un miglioramento significativo per l’esperienza WhatsApp.

WhatsApp: esperienza cross-device migliorata per gli utenti

Come accennato, un telefono associato consente agli utenti di eseguire diverse attività. Ad esempio, è possibile inviare/ricevere messaggi ed effettuare chiamate audio/video. Tuttavia, alcune funzionalità, come la condivisione della posizione in tempo reale e l'invio di aggiornamenti di stato, sono riservate al dispositivo principale (sebbene sia possibile visualizzare gli aggiornamenti di stato condivisi da altri). La modalità Companion è una versione aggiornata di una funzionalità esistente, chiamata "Dispositivi collegati”. Questa serve a visualizzare il proprio account WhatsApp su altri dispositivi come tablet, PC e alcuni display smart.

La funzionalità in arrivo consentirà invece di condividere testo, video, immagini, GIF e messaggi vocali come aggiornamenti di stato utilizzando il proprio dispositivo associato. L'esperienza potrebbe migliorare ulteriormente in futuro poiché l'app di messaggistica di proprietà di Meta sta testando anche il supporto dei media HD per gli aggiornamenti di stato. La rimozione della limitazione alla creazione dello stato sui dispositivi secondari migliora la versatilità e la comodità dell'app. Ciò rende WhatsApp una piattaforma più user-friendly per coloro che scelgono di gestire i propri account su più dispositivi. Questa nuova funzionalità segna quindi ulteriore passo avanti di WhatsApp verso un’esperienza cross-device migliorata che farà felici migliaia di utenti nel mondo.