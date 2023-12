WhatsApp permette di fissare in alto i messaggi per 30 giorni

WhatsApp ha aggiunto la possibilità di fissare un messaggio in cima alle chat per un massimo di 30 giorni. Ad affermarlo è la stessa Meta, che già aveva reso disponibile la medesima funzionalità nella sua app mobile Facebook Messenger. Il suo funzionamento è molto semplice. Gli utenti dovranno soltanto premere a lungo il messaggio che desiderano fissare e poi toccare “Fissa”. Di default, la durata di un pin è di 7 giorni, ma gli utenti possono modificarla, scegliendo 24 ore o 30 giorni. WhatsApp permette di fissare in alto qualsiasi messaggio, compresi video, immagini e sondaggi.

WhatsApp: come funzionano i messaggi fissati in alto nelle chat di gruppo

Nel caso delle chat di gruppo, gli amministratori possono anche rendere un pin visibile solo agli altri amministratori. Naturalmente, anche gli altri partecipanti hanno la possibilità di fissare un messaggio nella chat di gruppo, ma ciò deve essere sempre consentito dagli amministratori del gruppo. Inoltre, come riportato sulla pagina di supporto WhatsApp: “Quando un messaggio viene fissato in una chat di gruppo, tutti i partecipanti della chat ricevono un messaggio di sistema che li informa dell'azione e di chi l'ha svolta. Gli utenti non possono vedere un messaggio fissato se si iscrivono al gruppo dopo che è stato inviato il messaggio fissato, se hanno perso o cancellato la cronologia chat o se hanno eliminato il messaggio prima che fosse fissato”.

Se si decidesse di rimuovere un messaggio fissato in alto, prima della sua naturale scadenza, basteranno pochi passi. Basterà infatti tenere premuto il messaggio già fissato e poi selezionare “Rimuovi”. La funzione è già in roll out a livello globale per tutti i sistemi compatibili con WhatsApp (Android, iOS, web e desktop). Considerando che ciò avviene in modo graduale, è possibile che questa novità venga resa disponibile soltanto nei prossimi giorni. WhatsApp è solo l’ultima delle app che permettono di fissare in alto i messaggi nelle chat. Si tratta di una funzionalità molto comoda, soprattutto per gli amministratori delle chat di gruppo con decine di membri. Dopo le chat, Meta rilascerà adesso la stessa funzionalità anche per i Canali? Lo scopriremo presto.