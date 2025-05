WhatsApp: l'attesa per l'app ufficiale su iPad potrebbe essere finita

Occhi puntati sul futuro di WhatsApp. Dopo anni di attesa, l'app di messaggistica di Meta sembra finalmente pronta a sbarcare su iPad con un’applicazione ufficiale, come suggerito da un indizio social che ha riacceso le speranze degli utenti Apple.

Il segnalo dall'account ufficiale X

Il segnale più concreto arriva proprio dall'account ufficiale di WhatsApp su X, dove una semplice emoji di occhi in risposta a un post sulla mancanza dell’app per iPad ha scatenato un’ondata di entusiasmo. Questo gesto, apparentemente innocuo, potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa.

L’assenza di una app ufficiale di WhatsApp su iPad ha sempre rappresentato una lacuna significativa nell’ecosistema digitale di Meta. Nonostante l’esistenza di una versione beta disponibile tramite TestFlight da circa due anni, mancava una conferma ufficiale sul lancio di una versione pubblica. Ora, questa possibilità sembra finalmente concretizzarsi.

La strategia di Meta appare più ampia, con indizi che suggeriscono anche lo sviluppo di un’app Instagram per iPad, colmando così un’altra storica mancanza. Questo rinnovato interesse per i tablet Apple potrebbe trasformare radicalmente l’esperienza degli utenti che utilizzano dispositivi dell’ecosistema Apple.

Attualmente, chi desidera utilizzare WhatsApp su iPad deve accontentarsi di alternative poco pratiche: la versione web tramite browser oppure la funzione Companion collegata a un iPhone. Soluzioni che risultano particolarmente limitative per chi utilizza l’iPad come dispositivo principale o per attività professionali.

Un contesto competitivo

L’eventuale arrivo di WhatsApp iPad si inserisce in un contesto di rinnovamento per Meta, che recentemente ha introdotto diverse novità sui suoi servizi, come le nuove opzioni per gestire i messaggi di marketing su WhatsApp Business.

Questa mossa può essere interpretata anche come risposta alla crescente competizione nel settore. Con concorrenti come Telegram e Signal che offrono già versioni ottimizzate per tablet, Meta sembra determinata a non perdere terreno e a consolidare la propria leadership di mercato.