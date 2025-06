WhatsApp: l'app smetterà di funzionare su questi smartphone tra una settimana

La piattaforma di messaggistica WhatsApp si prepara a segnare una svolta importante nel suo funzionamento. A partire dal 1° luglio 2025, l'app smetterà di funzionare su numerosi smartphone considerati obsoleti, costringendo milioni di utenti a effettuare un aggiornamento tecnologico o a cambiare telefono. Questa decisione mira a garantire standard di sicurezza e funzionalità all'avanguardia, allineandosi con l'evoluzione del settore tecnologico.

I modelli interessati

L'elenco dei dispositivi coinvolti comprende diversi modelli che, sebbene un tempo molto diffusi, oggi non sono più in grado di supportare le nuove tecnologie, eccoli, diversificati per Android e iOS:

Android (versione 5.0 o inferiore)

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (prima generazione)

Huawei Ascend Mate 2

iOS (versioni 15.1 o inferiore)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6

Le opzioni per gli utenti

Per chi desidera continuare a utilizzare WhatsApp, le soluzioni sono due: aggiornare il sistema operativo del proprio smartphone, laddove possibile, oppure acquistare un nuovo dispositivo. Tuttavia, per molti dei modelli coinvolti, gli aggiornamenti non sono più supportati, rendendo inevitabile la seconda opzione. In alternativa, gli utenti potrebbero considerare l'uso di altre app di messaggistica.

Motivazioni tecniche e impatto sul settore

La decisione di interrompere il supporto per i dispositivi meno recenti riflette una tendenza consolidata nel settore tecnologico: concentrare risorse e sviluppo sui dispositivi più moderni. Continuare a mantenere la compatibilità con hardware e software obsoleti rappresenta un freno all'innovazione e comporta costi significativi. Inoltre, dispositivi con sistemi operativi datati, come Android 5.0, non sono più in grado di garantire i livelli di sicurezza richiesti per contrastare le minacce informatiche sempre più sofisticate.

Gli esperti di cybersecurity sottolineano l'importanza di utilizzare dispositivi aggiornati per proteggere i propri dati personali e garantire un'esperienza digitale sicura. Questo passaggio, sebbene scomodo per molti utenti, evidenzia la velocità con cui la tecnologia evolve, spingendo costantemente verso un adeguamento alle nuove esigenze del mercato.