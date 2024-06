WhatsApp introduce un dialer in-app per facilitare le chiamate

WhatsApp, la popolare app di messaggistica, sta finalmente introducendo un dialer in-app per alcuni beta tester selezionati. Questa nuova funzione, attesa da tempo, consentirà agli utenti di effettuare chiamate a numeri non salvati senza doverli prima aggiungere alla rubrica, semplificando e velocizzando il processo di chiamata.

Il nuovo dialer funziona in modo molto intuitivo. Un pulsante di chiamata fluttuante è ora disponibile nella scheda Chiamate, permettendo agli utenti di comporre un numero non salvato direttamente dall'app. Una volta inserito il numero, l'utente può scegliere di salvarlo come nuovo contatto, aggiungerlo a un contatto esistente, oppure inviare un messaggio al numero composto.

Questa funzione è particolarmente importante perché in precedenza, gli utenti di WhatsApp dovevano salvare i numeri non salvati nella rubrica prima di poterli chiamare. Questo processo era non solo dispendioso in termini di tempo, ma poteva anche creare problemi di privacy.

WhatsApp: in fase di test nuove funzionalità oltre al dialer in-app

I numeri salvati nella rubrica, infatti, potevano vedere l'ultimo stato visto, la foto del profilo e altre informazioni personali dell'utente. Il nuovo dialer in-app elimina la necessità di salvare i numeri, offrendo un modo più rapido e semplice per effettuare chiamate, e migliorando così la privacy degli utenti.

Oltre al dialer in-app, WhatsApp sta testando anche diverse altre nuove funzionalità che mirano a migliorare ulteriormente l'esperienza utente. Una di queste è l'anteprima per gli aggiornamenti di stato, che mostra le storie di stato in un layout orizzontale, simile a quello di Instagram Stories. Questo renderà più facile e piacevole per gli utenti sfogliare le storie dei loro contatti.

Un'altra funzione in fase di test è la possibilità di reagire ai messaggi con emoji, offrendo agli utenti un modo rapido e divertente per esprimere le loro emozioni e reazioni. Inoltre, WhatsApp sta lavorando per implementare la possibilità di nascondere l'ultimo accesso e lo stato online ad alcuni contatti specifici, aumentando così le opzioni di privacy e controllo per gli utenti.