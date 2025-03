WhatsApp introduce emoji e "alza la mano" nelle videochiamate

WhatsApp sta per rendere le sue videochiamate ancora più dinamiche e coinvolgenti, con l'introduzione di due nuove funzionalità tanto attese dagli utenti: le reazioni emoji e l'opzione "alza la mano". Queste novità, scoperte nella versione beta 2.25.5.21 dell'app, sono pensate per migliorare l'interattività nelle conversazioni, avvicinando WhatsApp a piattaforme concorrenti come Google Meet e Zoom, che già offrono queste opzioni.

Le reazioni emoji permetteranno agli utenti di esprimere in modo rapido e visivo le proprie emozioni durante le videochiamate. Saranno disponibili una selezione di emoticon tra cui il pollice in su, il cuore, la faccina che ride, la faccina sorpresa, la faccina che piange e le mani giunte. Queste reazioni, accessibili tramite il pulsante a tre punti orizzontali nella barra inferiore, arricchiranno l’esperienza della comunicazione, rendendo le conversazioni più colorite e immediate, soprattutto in contesti di gruppo.

Un'altra novità importante sarà la funzionalità "alza la mano", che darà ai partecipanti la possibilità di segnalare il desiderio di intervenire durante una videochiamata senza dover interrompere gli altri. Questa funzione, particolarmente utile nelle conversazioni di gruppo, garantirà che tutti abbiano l'opportunità di parlare senza creare confusione.

Un po' in ritardo rispetto ad altre piattaforme

Inoltre, migliorerà l'organizzazione delle discussioni, rendendo più semplice per i partecipanti esprimere il loro punto di vista nel momento giusto. L'introduzione di queste funzionalità su WhatsApp arriva un po' in ritardo rispetto ad altre piattaforme, come Signal, che le avevano già implementate.

Tuttavia, rappresenta un passo significativo per il servizio di messaggistica, che ora potrà offrire agli utenti un'esperienza video più completa e competitiva. WhatsApp risponde così alle crescenti esigenze degli utenti, che sempre più spesso utilizzano l'app per comunicazioni sia personali che professionali, avvicinandosi alle aspettative di funzionalità proprie di strumenti di videoconferenza professionale.

Queste modifiche sottolineano l’impegno di WhatsApp nel migliorare costantemente l’esperienza utente e nel cercare di rimanere al passo con le richieste del mercato. Sebbene l'introduzione di queste novità possa sembrare tardiva, è chiaro che WhatsApp sta ascoltando il feedback degli utenti e adattandosi alle nuove tendenze digitali per soddisfare meglio le necessità di chi la utilizza quotidianamente.