WhatsApp interrompe il supporto su iPhone con iOS 15 dal 5 maggio

Dal 5 maggio, WhatsApp smetterà di funzionare su milioni di dispositivi, tra cui gli iPhone che utilizzano iOS 15 o versioni precedenti. Questo cambiamento coinvolgerà modelli come iPhone 5s, 6 e 6 Plus, incapaci di aggiornarsi oltre iOS 12. La decisione, annunciata da Meta, mira a garantire che l'app possa sfruttare le tecnologie più avanzate, migliorando l'esperienza d'uso complessiva.

Meta ha sottolineato che questa scelta è necessaria per supportare funzionalità innovative come Meta AI, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale, che rappresenta uno degli sviluppi più recenti della piattaforma. Tuttavia, i dispositivi più vecchi non possiedono le capacità hardware e software necessarie per sostenere tali innovazioni.

Gli utenti che possiedono dispositivi non compatibili non solo non potranno scaricare nuovi aggiornamenti, ma rischiano anche di perdere l'accesso completo al servizio. Meta ha chiarito che non verranno più forniti aggiornamenti di sicurezza né nuove funzionalità per questi dispositivi. Questo rende indispensabile l'acquisto di un modello più recente per continuare a utilizzare il servizio di messaggistica in modo sicuro.

Come proteggere i propri dati su WhatsApp

Per evitare la perdita di conversazioni e contenuti importanti, Meta consiglia agli utenti di eseguire un backup completo su iCloud o su altri servizi di archiviazione

Questa decisione si inserisce in un panorama tecnologico in continua evoluzione, dove le funzionalità avanzate richiedono dispositivi sempre più performanti. Con l'integrazione di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, WhatsApp mira a consolidare la sua posizione di leader nel settore della messaggistica istantanea.

Sebbene questo cambiamento possa rappresentare un disagio per alcuni utenti, rappresenta anche un'opportunità per accedere a strumenti di comunicazione più efficienti ed evoluti