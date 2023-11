WhatsApp includerà l’autenticazione tramite e-mail

Dai suoi esordi, WhatsApp ha sempre richiesto soltanto un numero di telefono come metodo di autenticazione (e di creazione dell’account). Adesso è in arrivo una novità. L’app di messaggistica di Meta consentirà adesso agli utenti di collegare il proprio account a un indirizzo e-mail. Di conseguenza, le persone possono autenticarsi utilizzando la verifica tramite e-mail anziché quella SMS. La funzione era precedentemente disponibile nella versione beta dell'app, ma adesso sembra essere iniziato il roll out a livello globale. Come notato da WABetaInfo, questa funzionalità è stata introdotta con la versione 23.24.70 di WhatsApp per iOS, recentemente rilasciata su App Store. Va comunque detto che questa opzione non sostituisce del tutto la verifica tramite SMS, ma funziona come alternativa quando gli utenti si trovano in un'area senza copertura di rete e devono accedere al proprio account WhatsApp.

Come funziona la verifica via e-mail di WhatsApp

Per aggiungere un indirizzo e-mail al proprio account WhatsApp, sarà necessario accedere alle impostazioni dell’app, selezionare “Account “dal menu e poi toccare la nuova voce “Indirizzo e-mail”. Per quanto riguarda possibili problemi legati alla privacy, WhatsApp rassicura gli utenti chiarendo che l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per accedere all'account e non sarà visibile agli altri utenti. Infatti, l'indirizzo e-mail su WhatsApp viene utilizzato esclusivamente per motivi di autenticazione, quindi per utilizzare WhatsApp è comunque necessario un numero di telefono valido. Sebbene non sia stato indicato nel changelog ufficiale, il rilascio di questa nuova funzionalità sarà graduale. Alcuni utenti potrebbero quindi visualizzarla nelle prossime settimane. Inoltre, anche il roll-out per la versione Android avverrà in futuro.

Dulcis in fundo Meta ha sviluppato una nuova funzionalità per l'app che consentirà agli utenti di impostare un nome utente che può essere condiviso con altri al posto del proprio numero di telefono. Tuttavia, non è ancora chiaro quando opzione verrà rilasciata in via ufficiale.