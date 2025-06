WhatsApp: in arrivo la pubblicità sulla piattaforma di messaggistica più popolare al mondo

La piattaforma di messaggistica più popolare al mondo, WhatsApp, sta per subire un cambiamento molto significativo. Meta, la società madre, ha annunciato l'introduzione della pubblicità nella sezione "Aggiornamenti". Questo spazio, posizionato nell'angolo inferiore sinistro dell'app, è attualmente dedicato agli stati e ai canali seguiti dagli utenti. Tuttavia, la novità non riguarderà le conversazioni private, che rimarranno protette da annunci invasivi (almeno per il momento).

Annunci personalizzati

Gli annunci saranno personalizzati in base a dati generici, come la posizione geografica e le impostazioni della lingua, senza sfruttare i contenuti delle chat o dei gruppi. Questa mossa rappresenta un netto allontanamento dalla filosofia originale di WhatsApp, creata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton, che si basava su un modello privo di pubblicità e incentrato sulla privacy degli utenti.

Una strategia di monetizzazione più ampia

La strategia di monetizzazione di Meta non si ferma qui. La società ha anche introdotto una nuova funzione di abbonamenti ai canali, che permetterà agli utenti di accedere a contenuti esclusivi dei loro canali preferiti, similmente a quanto accade su piattaforme come YouTube. Inoltre, sarà implementato un sistema di suggerimenti personalizzati, progettato per proporre canali in linea con gli interessi degli utenti, migliorando l'esperienza di navigazione e scoperta di contenuti.

Un ecosistema digitale completo

Questi cambiamenti riflettono l'ambizione di Meta di trasformare WhatsApp da semplice app di messaggistica a un ecosistema digitale completo. La sfida principale sarà trovare un equilibrio tra le esigenze di monetizzazione e il rispetto della privacy degli utenti, una caratteristica che ha contribuito in modo significativo al successo dell'app.

La decisione di introdurre la pubblicità su WhatsApp arriva in un momento in cui Meta cerca nuove fonti di reddito per sostenere la crescita e l'innovazione. Con oltre due miliardi di utenti attivi mensili, WhatsApp rappresenta una piattaforma ideale per sperimentare nuove strategie di monetizzazione.