WhatsApp down: l'app di messaggistica non funziona, cosa succede?

Whatsapp non funziona oggi 25 ottobre 2022. La notizia ha fatto rapidamente il giro di internet ed è diventata subito trend topic su Twitter con l'hashtag #whatsappdown.

Effettivamente, al momento in cui scriviamo, risulta impossibile collegarsi e comunicare con i propri contatti tramite la famosa applicazione di messaggistica istantanea. Non è chiaro al momento quale sia la natura del problema, ma come è possibile vedere su downdetector.it le segnalazioni sono schizzate alle stelle da questa mattina.

Whatsapp down 25 ottobre 2022: cosa è successo?

Le cause, come detto, non sono ancora state identificate. Stiamo cercando di capire se si tratta di un episodio isolato o se riguarda tutto il mondo, con problemi ben più gravi che verranno presi in carico da Meta stessa.

Se provi ad inviare un messaggio, non comparirà la spunta di consegna restando confinata al simbolo dell'orologio. Il malfunzionamento è sorto dalle 9 di questa mattina.

Aggiorneremo l'articolo non appena avremo ulteriori novità.