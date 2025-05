WhatsApp da oggi smette di funzionare su questi modelli di iPhone

Un’era si chiude per milioni di utenti Apple: da oggi, 5 maggio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su dispositivi non compatibili con iOS 15.1. Tra questi, tre modelli storici di Apple, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus e l’iPhone 5s, non saranno più supportati dalla popolare applicazione di messaggistica. La decisione, che avrà un impatto notevole per tutti coloro che non hanno aggiornato, nel corso degli anni, i loro smartphone, segna un nuovo capitolo nell’evoluzione tecnologica, evidenziando come l’innovazione continui a dettare i ritmi del cambiamento.

Sicurezza e sviluppo

La mossa di Meta, azienda proprietaria di WhatsApp, si basa su ragioni di sicurezza e performance. L’applicazione, che si è evoluta fino a includere funzionalità avanzate e personalizzate, richiede ormai standard tecnologici che i vecchi modelli di iPhone non possono più garantire. Gli utenti che utilizzano ancora questi dispositivi dovranno necessariamente considerare un aggiornamento per continuare a beneficiare dei servizi offerti.

La decisione di Meta si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo tecnologico. L’azienda sta investendo risorse significative nell’intelligenza artificiale generativa, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente su WhatsApp. Questi progressi, però, richiedono hardware più avanzati, capaci di supportare nuove funzionalità e garantire alti livelli di sicurezza. Di conseguenza, il supporto per dispositivi datati deve essere progressivamente eliminato.

Gli utenti interessati da questa decisione dovranno valutare le proprie opzioni. L’aggiornamento a un dispositivo più recente sarà inevitabile per chi desidera continuare a utilizzare WhatsApp e beneficiare delle sue funzionalità. Tuttavia, questa transizione potrebbe rappresentare una sfida per molti, evidenziando l’importanza di politiche più inclusive nel settore tecnologico.

Una particolare coincidenza

Non è solo WhatsApp a compiere questo passo. In una coincidenza significativa e curiosa, anche Skype interromperà il proprio servizio a partire da oggi, 5 maggio 2025. Questo allineamento temporale sottolinea un cambiamento più ampio nel panorama delle comunicazioni digitali, dove l’obsolescenza tecnologica diventa una necessità per garantire innovazione e sicurezza.