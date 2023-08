L'immagine di apertura è stata appena condivisa da Mark Zuckerberg in un post su Facebook, per annunciare l'arrivo della funzionalità che permette la condivisione dello schermo durante le videochiamate di WhatsApp. Notata inizialmente nella versione beta dell'applicazione a fine maggio, durante la fase di test, la novità è ora pronta per raggiungere tutti gli utenti.

WhatsApp: videochiamate e condivisione dello schermo

Considerando come il servizio sia ormai largamente impiegato anche sulle piattaforme desktop, non fatichiamo a immaginare come possa tornare utile anche nell'ambito della produttività e della collaborazione, per le presentazioni e per altre finalità. Alcuni esempi sono forniti dal comunicato stampa giunto in redazione.

Che si tratti di condividere documenti di lavoro, riguardare delle foto insieme alla propria famiglia, pianificare una vacanza, fare shopping online con gli amici, o semplicemente aiutare i nonni con la tecnologia, la condivisione dello schermo ti permetterà di mostrare in diretta il tuo schermo durante una videochiamata. Potrai avviare la condivisione cliccando sull'icona "Condividi" e scegliendo se condividere solo un'applicazione specifica o l'intero schermo.

Tra le caratteristiche implementate è da segnalare il supporto alla modalità orizzontale, così da poter ottenere un'esperienza di visualizzazione (e di condivisione) ottimale, sia sui display degli smartphone sia su quelli più grandi dei tablet e dei computer.

Come funziona la nuova funzionalità

Da un breve test, abbiamo notato che la novità di WhatsApp è già attiva, almeno sullo smartphone personale di chi scrive (Android, app in versione 2.23.15.81). Ecco cosa compare non appena si preme il pulsante dedicato. L'operazione avviene con crittografia end-to-end per garantire la tutela della privacy.

In qualsiasi momento è possibile interrompere l'operazione, con un semplice tocco sul display. Quando uno dei partecipanti alla videochiamata avvia la condivisione dello schermo, gli altri visualizzano un messaggio come quello riportato nello screenshot qui sotto.

La nuova funzionalità è in fase di rollout, ma come spesso accade in questi casi, potrebbero trascorrere diversi giorni prima di poterne usufruire.