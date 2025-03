WhatsApp Business cambia icona e si differenzia dall'app base

WhatsApp Business ha introdotto una piccola ma significativa modifica alla sua icona con l'ultimo aggiornamento beta per dispositivi Android, sostituendo la storica "B" con il simbolo "+" . Questo cambiamento, seppur estetico, riflette l'attenzione crescente dell'app nel supportare l'espansione e la crescita delle attività commerciali che la utilizzano per comunicare con i propri clienti. Il nuovo simbolo suggerisce una visione orientata alla connessione globale tra le aziende, mirando a una maggiore accessibilità e interazione a livello internazionale.

Il simbolo "+" trasmette un messaggio chiaro: WhatsApp Business vuole continuare ad essere una piattaforma fondamentale per il collegamento e l'integrazione tra le imprese e i consumatori, favorendo l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Sebbene la forma generale dell'icona resti invariata, la sostituzione della "B" con il "+" è visibile in diverse sezioni dell'app, come la schermata iniziale, le notifiche e la schermata di avvio, migliorando così l'identità visiva dell'app.

Un cambiamento solo estetico

Va sottolineato che questo cambiamento riguarda esclusivamente l'aspetto visivo dell'app e non ha impatti sulle funzionalità o sugli strumenti di WhatsApp Business. Le piccole imprese che utilizzano la piattaforma per gestire le comunicazioni con i clienti e migliorare la propria produttività continueranno a farlo senza interruzioni. Non ci sono state modifiche nelle operazioni quotidiane dell'app, quindi le imprese non devono preoccuparsi di apprendere nuove funzionalità.

Al momento, la nuova icona è disponibile solo per gli utenti Android che hanno scaricato l'ultimo aggiornamento beta tramite il Google Play Store. Non è ancora chiaro quando l'aggiornamento sarà rilasciato per la versione stabile dell'app o per gli utenti iOS, ma è probabile che il cambiamento venga esteso anche a queste versioni in futuro.

Per quanto riguarda i futuri sviluppi, WhatsApp ha annunciato che il prossimo aggiornamento della versione per Android si concentrerà sulla protezione della privacy durante le videochiamate, un'altra funzionalità che testimonia l'impegno dell'app nel migliorare l'esperienza d'uso per le imprese e gli utenti in generale.