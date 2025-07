WhatsApp Beta per Windows abbandona l’app nativa: arriva la Progressive Web App, cosa cambia?

La più recente evoluzione di WhatsApp Beta su Windows sta facendo discutere appassionati e utenti abituali della piattaforma di messaggistica. Con l’aggiornamento 2.2569.0.0, la celebre applicazione abbandona la sua natura di UWP (Universal Windows Platform) per adottare Progressive Web App, affidandosi alla tecnologia WebView2. Questa scelta segna una svolta significativa nella strategia di Meta per quanto riguarda lo sviluppo delle sue applicazioni desktop, e non manca di suscitare reazioni contrastanti nella community.

Cambia l'esperienza

Il cambiamento è evidente fin da subito, non solo nell’aspetto dell’interfaccia, ma anche nell’esperienza di utilizzo e nel modo in cui il sistema operativo gestisce l’applicazione. Monitorando le risorse tramite Task Manager, infatti, WhatsApp Beta viene ora identificata come un processo web, e l’impatto sulla memoria appare sensibilmente diverso rispetto alle versioni precedenti.

La scelta di puntare su una web app rappresenta un ritorno alle origini: dopo aver debuttato come semplice applicazione web, WhatsApp aveva intrapreso un percorso di miglioramento passando prima attraverso Electron e poi approdando a una soluzione nativa tramite UWP, guadagnando così in performance e integrazione con l’ecosistema Microsoft.

Alcuni problemi segnalati

Il ritorno alla tecnologia Progressive Web App sembra dunque una decisione controcorrente, e non sorprende che la notizia abbia scatenato un acceso dibattito tra gli utenti. Le piattaforme social, Reddit in particolare, sono state inondate da segnalazioni e lamentele relative a problemi di memory leak e a una gestione delle risorse che molti giudicano inefficiente.

Diversi utenti hanno infatti riportato consumi di RAM che superano il gigabyte, una criticità che diventa particolarmente rilevante per chi utilizza hardware meno recente o dotato di risorse limitate.

A queste problematiche di performance si aggiunge una perdita di integrazione estetica e funzionale con Windows. La nuova versione di WhatsApp Beta perde infatti numerosi elementi di design nativo e funzionalità specifiche del sistema operativo, assumendo l’aspetto di una semplice pagina web piuttosto che di una tradizionale applicazione desktop. Questo impatta negativamente sull’esperienza utente, compromettendo la fluidità e la coerenza visiva a cui molti erano abituati.

Una parte favorevole

Nonostante le critiche, esiste una parte della community che guarda con favore alla transizione verso la Progressive Web App. Tra i vantaggi più evidenziati vi sono la possibilità di ricevere aggiornamenti più rapidi, una gestione centralizzata dei bug e una maggiore facilità nell’introduzione di nuove funzionalità. La versione web-based di WhatsApp Beta include già alcune novità interessanti, come l’integrazione dei Canali e funzionalità migliorate dedicate a Status e Comunità, segno che l’approccio PWA può effettivamente portare innovazione più rapidamente rispetto alle applicazioni native.

Sul fronte delle comunicazioni ufficiali, Meta non ha ancora annunciato una data precisa per il rilascio della nuova versione stabile a tutti gli utenti Windows.