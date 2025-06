WhatsApp beta iOS: in arrivo una funzione che cambierà la gestione degli account

Una nuova era nella gestione dell'identità digitale sta per arrivare per gli utenti di iOS. Grazie alla funzione multi-account, sarà finalmente possibile utilizzare più profili WhatsApp su un unico dispositivo, senza necessità di ricorrere ad app aggiuntive o metodi alternativi. Questa innovativa funzionalità, individuata nella versione beta 25.19.10.74 di TestFlight come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo, promette di semplificare la vita di chi gestisce comunicazioni personali e professionali sullo stesso smartphone.

WhatsApp Beta iOS: multi-account, nuova opzione

La nuova opzione consentirà agli utenti di gestire facilmente account diversi direttamente dalle impostazioni dell'applicazione, eliminando la necessità di utilizzare WhatsApp Business. Ogni profilo sarà completamente separato, mantenendo impostazioni, cronologia delle conversazioni e notifiche separate. Questo garantirà una chiara distinzione tra i diversi contesti comunicativi, rendendo più agevole la gestione della vita privata e lavorativa.

WhatsApp Beta iOS: multi-account, una nuova aggiunta

L'aggiunta di un nuovo account sarà semplice e intuitiva, con due modalità principali: registrare un nuovo numero di telefono oppure collegare un account già esistente tramite la scansione di un codice QR. Una volta configurati, gli account saranno accessibili attraverso una sezione dedicata nelle impostazioni dell'app, con immagini del profilo e nomi ben visibili per una rapida identificazione. Questo approccio visivo e organizzato contribuirà a migliorare l’esperienza utente.

WhatsApp Beta iOS: multi-account, notifiche separate

Un aspetto particolarmente interessante è la gestione intelligente delle notifiche separate. Quando un messaggio arriva su un profilo secondario mentre si utilizza quello principale, l'app mostrerà una notifica speciale che indicherà chiaramente a quale account è destinato il messaggio. Con un semplice tocco sulla notifica, l'app passerà automaticamente all'account corretto, aprendo direttamente la conversazione associata. Questo sistema avanzato riduce la confusione e migliora la fluidità delle comunicazioni.

WhatsApp Beta iOS: multi-account, in lavorazione

La funzione sarà particolarmente utile per gli utenti di dispositivi dotati di tecnologia eSIM, che consente di gestire più numeri di telefono su un unico smartphone. L'integrazione della funzione multi account con la tecnologia eSIM rappresenta un passo avanti significativo, centralizzando le comunicazioni in un'unica applicazione e migliorando l'efficienza e la praticità per gli utenti più dinamici.

Attualmente, la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è stata rilasciata nemmeno ai beta tester. WhatsApp sta lavorando per perfezionare l'esperienza utente, con l'obiettivo di garantire una transizione fluida e un utilizzo ottimale della nuova opzione. La piattaforma ha promesso aggiornamenti progressivi man mano che lo sviluppo avanza verso la versione definitiva.