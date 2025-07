WhatsApp Beta iOS: al lavoro per introdurre le risposte ai messaggi in thread

WhatsApp si prepara a cambiare la gestione delle conversazioni con una nuova funzionalità che promette di migliorare l’organizzazione delle chat, in particolare nei gruppi numerosi. La piattaforma di messaggistica sta introducendo i thread per le risposte ai messaggi, una soluzione progettata per rendere le interazioni più chiare e strutturate.

Questa innovazione, rilevata nella versione beta 25.19.10.80 per iOS su TestFlight e come riportato da WABetaInfo, consente agli utenti di collegare le risposte a un messaggio specifico in un formato strutturato. Ogni messaggio includerà un indicatore che mostrerà il numero di risposte collegate, offrendo un accesso rapido a tutte le interazioni correlate in una schermata dedicata. Questo cambiamento risponde a un’esigenza sempre più sentita: semplificare la navigazione nelle chat di gruppo affollate, dove spesso risulta difficile seguire il filo delle conversazioni.

WhatsApp Beta iOS: l'introduzione dei thread

Con l’introduzione dei thread, gli utenti non dovranno più scorrere lunghe cronologie per ricostruire il contesto di una conversazione. Tutte le risposte a un messaggio specifico saranno raggruppate in modo ordinato, migliorando la leggibilità e la comprensione. Questa funzionalità rappresenta un importante passo avanti per WhatsApp, che continua a innovare per rispondere alle esigenze dei suoi oltre 2 miliardi di utenti attivi.

WhatsApp Beta iOS: la coerenza cross-platform

Un altro aspetto rilevante di questa implementazione è la coerenza cross-platform. La funzione è stata annunciata anche per Android nella beta 2.25.7.7, garantendo un’esperienza uniforme su entrambi i sistemi operativi. Questo significa che, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, gli utenti potranno beneficiare della stessa modalità di organizzazione delle conversazioni.

È importante sottolineare che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. Gli utenti dovranno quindi attendere ulteriori aggiornamenti prima di poterla sperimentare direttamente sui propri dispositivi. Tuttavia, l’annuncio rappresenta un chiaro segnale dell’impegno di WhatsApp nel migliorare continuamente la propria piattaforma.