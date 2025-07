WhatsApp Beta iOS: al lavoro per introdurre gli sfondi chat generati dall'AI di Meta

Con l’aggiornamento della beta di WhatsApp per iOS (25.19.75), l’app introduce l’integrazione con Meta AI, permettendo agli utenti di creare sfondi per le chat utilizzando comandi testuali, come riportato dal noto e affidabile portale di comunicazione WABetaInfo.

WhatsApp Beta iOS: come creare gli sfondi con l'AI

Il processo è semplice e intuitivo. Accedendo alle impostazioni dei temi, è possibile selezionare l’opzione “Crea sfondo con Meta AI”. Da qui, l’utente può descrivere l’immagine desiderata, come ad esempio “un tramonto sulla spiaggia tropicale” o “astronauti che giocano a calcio sulla luna”. Meta AI interpreta il comando e genera diverse immagini uniche tra cui scegliere. Una volta selezionato lo sfondo preferito, è possibile perfezionarlo modificando colori, dettagli o rimuovendo elementi indesiderati. Il risultato finale può essere applicato a una singola chat o a tutte le conversazioni.

WhatsApp Beta iOS: rollout graduale

Questa innovazione nella personalizzazione delle chat WhatsApp è progettata per essere gradualmente disponibile a tutti gli utenti nelle prossime settimane. Per chi non vede ancora questa opzione, basterà attendere l’aggiornamento sul proprio dispositivo. La nuova funzionalità segue il lancio di un’opzione simile su Android, dimostrando l’impegno di WhatsApp a garantire un’esperienza uniforme su tutte le piattaforme.

Il ruolo di Meta AI

Meta AI continua a consolidarsi come elemento chiave nella strategia dell’azienda per migliorare l’esperienza utente attraverso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è chiaro: rendere le conversazioni digitali più personali, creative ed espressive.

Questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti per WhatsApp e in particolar modo per la sua versione iOS che si allinea a quella di Android, all'interno della quale questa funzione era già stata testata. Ciò dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e adattarsi alle esigenze dei suoi utenti. La fusione tra tecnologia avanzata e creatività segna una nuova era per la messaggistica, dove l’espressione personale è al centro dell’esperienza digitale.