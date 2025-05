WhatsApp beta: in arrivo una nuova funzione che cambierà la gestione dei gruppi

WhatsApp prepara una nuova funzionalità che promette di modificare l'organizzazione dei gruppi. Questa innovazione, disponibile nella versione beta per Android 2.25.17.42 come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo, introduce i tag personalizzati, una soluzione pensata per migliorare la gestione dei ruoli personalizzati all'interno delle chat collettive.

WhatsApp beta: la nuova funzione dei tag

La possibilità di assegnare tag come "Project Manager", "Coach" o "Organizzatore eventi" offre una nuova dimensione di chiarezza e ordine. Questa funzionalità è particolarmente utile per gruppi con finalità professionali, educative o di volontariato, dove l'identificazione precisa dei ruoli può semplificare notevolmente la comunicazione. A differenza dei nomi utente tradizionali, i tag saranno visibili solo all'interno del gruppo in cui vengono creati, garantendo così una maggiore privacy e contestualizzazione delle informazioni.

WhatsApp beta: come funziona la procedura?

La procedura per aggiungere un tag è semplice e intuitiva. Gli utenti potranno accedere alla schermata delle informazioni del gruppo, selezionare il proprio nome dall'elenco dei partecipanti e aggiungere il tag desiderato. Questa flessibilità consente a ogni membro di personalizzare il proprio ruolo in base alle esigenze specifiche del gruppo, rendendo la comunicazione più mirata ed efficace.

Un altro aspetto fondamentale della nuova funzionalità è la sua persistenza. I tag assegnati rimarranno attivi anche dopo la reinstallazione dell'app o il reset del dispositivo. Questo dettaglio è particolarmente rilevante per i gruppi a lungo termine, dove i ruoli tendono a rimanere stabili nel tempo. La continuità garantita da questa caratteristica assicura che l'organizzazione del gruppo non venga compromessa da eventuali problemi tecnici.

Interessante è anche il cambiamento semantico introdotto da WhatsApp, che ha scelto di utilizzare il termine "tag" al posto di "etichette". Questa decisione non è casuale: l'azienda sembra voler adottare un linguaggio più familiare agli utenti di altre piattaforme digitali, migliorando così l'esperienza utente. Questo piccolo ma significativo cambiamento dimostra l'attenzione di WhatsApp ai dettagli che possono fare la differenza nell'adozione di nuove funzionalità.

Funzionalità in fase di sviluppo

Nonostante la funzione sia ancora in fase di sviluppo, il suo potenziale è evidente. Con questa mossa, WhatsApp non si limita a essere una semplice app di messaggistica, ma si evolve in una piattaforma versatile, capace di rispondere alle esigenze di una base utenti sempre più diversificata.