WhatsApp beta: in arrivo l'opzione per sospendere l'account temporaneamente

La recente scoperta di una nuova opzione di Logout su WhatsApp, emersa nella versione funzione beta 2.25.17.37 dell'app, segna un importante passo avanti nella gestione account degli utenti. Questa funzionalità promette di introdurre maggiore flessibilità, offrendo agli utenti la possibilità di sospendere temporaneamente l'uso della piattaforma senza dover ricorrere a misure drastiche come l'eliminazione definitiva dell'account.

Fino ad oggi, chi desiderava sospendere il proprio account WhatsApp sul proprio dispositivo principale era costretto a eliminare completamente il profilo, affrontando conseguenze come la perdita di dati, la rimozione dai gruppi e la cancellazione delle preferenze personali. La nuova funzione in fase di test interno rappresenta una soluzione innovativa che risponde a queste problematiche, rivoluzionando il modo in cui gli utenti possono gestire la propria presenza sulla piattaforma.

Come funzionerà il nuovo sistema di Logout

Analizzando il codice della versione beta, si evince che la nuova opzione sarà accessibile direttamente dalle impostazioni dell'account. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra due modalità distinte al momento della disconnessione:

cancellazione di dati e preferenze : questa opzione, simile a quanto avviene con la disinstallazione dell'app, elimina le informazioni locali, ma consente all'utente di rimanere nei gruppi a cui appartiene.

: questa opzione, simile a quanto avviene con la disinstallazione dell'app, elimina le informazioni locali, ma consente all'utente di rimanere nei gruppi a cui appartiene. Conservazione di dati e preferenze: la vera novità che consente di sospendere temporaneamente l'uso dell'app senza perdere contenuti o impostazioni personali.

La seconda modalità si rivela particolarmente utile per chi desidera prendersi una pausa dall'app, risolvere problemi tecnici o effettuare un passaggio a un nuovo dispositivo senza compromettere la propria "memoria digitale". Per riprendere l'utilizzo di WhatsApp, sarà sufficiente effettuare nuovamente l'accesso con il proprio numero di telefono.

Quando arriverà la nuova funzione

Attualmente, questa innovativa funzionalità è contrassegnata come "Internal", il che indica che si trova ancora in una fase preliminare di sviluppo. WhatsApp prevede un rilascio graduale, partendo da un gruppo ristretto di beta tester per poi estendere la funzione a tutti gli utenti nella versione stabile dell'applicazione.

Questo approccio progressivo permetterà agli sviluppatori di raccogliere feedback utili e di perfezionare l'esperienza prima di una distribuzione globale. L'attenzione ai dettagli e alla qualità del servizio dimostra l'impegno di WhatsApp nel soddisfare le esigenze della propria community.