WhatsApp Beta: in arrivo il filtro per i chatbot AI, cambia la gestione delle conversazioni

WhatsApp si evolve ancora una volta, puntando su una nuova funzionalità che promette di migliorare l’organizzazione e la gestione delle conversazioni. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo sta lavorando a un innovativo filtro per le conversazioni con i chatbot AI, individuato nella versione beta per Android 2.25.17.24 come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo. Questo strumento consentirà di separare automaticamente le interazioni con assistenti virtuali da quelle con persone reali, rivoluzionando l’esperienza utente.

Il nuovo strumento per gestire le interazioni

Denominato ufficialmente “Filter AI-powered chatbots”, questa nuova funzionalità sarà integrata direttamente nella scheda “Chat” dell’applicazione. Con un semplice tocco, gli utenti potranno visualizzare tutte le conversazioni con bot basati su intelligenza artificiale, distinguendole nettamente dalle chat personali. Questa soluzione è particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp sia per scopi privati che per interazioni aziendali con assistenti virtuali.

Il funzionamento del filtro sarà completamente automatico. Una volta rilasciata, la funzione sarà attivata di default nell’interfaccia dell’app, ma per chi preferisce mantenere la visualizzazione tradizionale, sarà possibile disattivarla facilmente dalle impostazioni. Questa flessibilità permette a ciascun utente di personalizzare la propria esperienza secondo le proprie esigenze e preferenze.

Un’evoluzione nel percorso di innovazione

La nuova funzione di filtro rappresenta un passo avanti nel percorso di miglioramento continuo dell’app. Negli ultimi anni, WhatsApp ha introdotto diverse funzionalità volte a semplificare la gestione delle comunicazioni, come le liste personalizzate per filtrare contatti e gruppi. L’integrazione del filtro per i chatbot AI risponde alla crescente diffusione di interazioni con sistemi di intelligenza artificiale nella vita quotidiana, offrendo agli utenti uno strumento pratico per gestire in modo ordinato queste conversazioni.

Questa innovazione non solo semplifica la gestione delle chat, ma evidenzia anche l’impegno costante di WhatsApp nel rimanere al passo con le esigenze degli utenti. La possibilità di distinguere facilmente le conversazioni con bot basati su intelligenza artificiale è un chiaro esempio di come l’app stia adattandosi alle nuove modalità di comunicazione digitale.

Quando sarà disponibile?

Al momento, la funzionalità è stata individuata nel codice dell’applicazione, ma non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester. Gli sviluppatori stanno lavorando per perfezionare il sistema prima del rilascio ufficiale, che è previsto nei prossimi mesi. Per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime novità, WABetaInfo si conferma una delle fonti più affidabili per anticipazioni sulle nuove funzionalità di WhatsApp beta.