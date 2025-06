WhatsApp: avete ricevuto il messaggio che chiede di inserire un'e-mail? Ecco a cosa serve

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità per migliorare la sicurezza account, offrendo agli utenti la possibilità di associare un’e-mail verificata al proprio profilo. Questa misura aggiuntiva mira a rafforzare la protezione delle conversazioni personali e a semplificare il recupero account in situazioni problematiche. L'iniziativa, completamente facoltativa, rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di sicurezza dell'app di messaggistica.

Un aiuto concreto per momenti critici

La nuova funzione si rivela particolarmente utile in casi come lo smarrimento del telefono o l'impossibilità di ricevere i codici di verifica tramite SMS. L’e-mail verificata, che rimane invisibile agli altri utenti, sarà utilizzata esclusivamente come strumento di recupero e non sostituirà la verifica in due passaggi già presente nell'app. Questa combinazione di misure di sicurezza offre una protezione multilivello, garantendo maggiore tranquillità agli utenti.

Notifiche ufficiali per l’attivazione

Per informare gli utenti di questa novità, WhatsApp sta inviando messaggi ufficiali, facilmente riconoscibili grazie al badge azzurro con spunta blu. Questi messaggi includono un breve video esplicativo che guida passo dopo passo nell’attivazione della funzione. Tuttavia, anche chi non ha ancora ricevuto la notifica può attivare l’opzione in autonomia seguendo un semplice percorso all’interno dell’app.

Come attivare la funzione

L’attivazione della nuova funzione è semplice e intuitiva. Gli utenti possono seguire questi passaggi:

Accedere alle Impostazioni di WhatsApp

Selezionare la voce "Account"

Toccare "Indirizzo e-mail"

Inserire l’e-mail e verificarla tramite il codice OTP ricevuto

Completare la configurazione confermando l’associazione

Questa procedura permette di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza senza complicare l’esperienza d’uso dell’app.

Una strategia di sicurezza sempre più solida

La possibilità di associare un’e-mail verificata si aggiunge ad altre recenti iniziative di sicurezza introdotte da WhatsApp, come il PIN per proteggere le chat. L’app ricorda inoltre agli utenti che le comunicazioni ufficiali provengono esclusivamente da account verificati e non richiedono mai dati personali, per aiutarli a identificare e prevenire eventuali tentativi di phishing.

Un ecosistema digitale più sicuro

Questa nuova funzione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di WhatsApp per garantire comunicazioni sempre più sicure. In un’epoca in cui la protezione dei dati personali è fondamentale, l’app continua a investire in strumenti che offrano maggiore serenità ai propri utenti. Con l’introduzione dell’e-mail verificata, il recupero account diventa più semplice e sicuro, contribuendo a creare un ecosistema digitale affidabile e protetto.