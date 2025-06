WhatsApp Android Beta: una nuova funzione cambierà il modo in cui interagite con Meta AI

WhatsApp è attualmente al lavoro su una nuova funzione che consente agli utenti della Beta Android di inoltrare messaggi e contenuti multimediali direttamente a Meta AI come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo. Disponibile nell'aggiornamento 2.25.18.8 tramite il Google Play Beta Program, questa innovazione mira a rendere la comunicazione con l'intelligenza artificiale più fluida e immediata.

WhatsApp Beta Android: come cambia l'interazione con l'AI

Con questa nuova funzionalità, gli utenti possono inviare messaggi, foto o video all'assistente virtuale, aggiungendo note esplicative per ottenere risposte più dettagliate e contestualizzate. Ad esempio, inoltrando un'immagine, si può chiedere a Meta AI di verificarne l'autenticità o di fornire una descrizione accurata del contenuto.

Prima di questo aggiornamento, interagire con Meta AI richiedeva di copiare e incollare manualmente i contenuti, un'operazione spesso percepita come macchinosa e poco pratica. Ora, grazie alla funzione di inoltro, il flusso di lavoro è più diretto e intuitivo, migliorando l'esperienza utente e aprendo nuove possibilità di utilizzo. Gli utenti possono inviare richieste più complesse o interagire in modo più naturale con l'intelligenza artificiale, rendendo WhatsApp uno strumento ancora più versatile.

WhatsApp Android Beta: Meta AI accede ai contenuti condivisi volontariamente

È importante sottolineare che Meta AI accede esclusivamente ai contenuti condivisi volontariamente dagli utenti. Questo significa inoltrare i messaggi è una scelta consapevole, con la piena consapevolezza che i dati inviati potrebbero essere utilizzati per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale dell'azienda. Per verificare se la funzione è disponibile sul proprio dispositivo, è sufficiente provare a inoltrare un messaggio e controllare se Meta AI appare tra le opzioni disponibili.

Con questa nuova funzionalità attualmente in fase beta, WhatsApp punta a rafforzare ulteriormente il suo posizionamento come piattaforma multifunzionale, integrando strumenti di intelligenza artificiale che migliorano l'esperienza d'uso. La possibilità di interagire con Meta AI in modo più diretto e intuitivo rappresenta un passo avanti significativo nel rendere la tecnologia AI parte integrante della comunicazione quotidiana.