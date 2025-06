WhatsApp Android Beta: la piattaforma è al lavoro su nuove animazioni per l'invio di foto e video

WhatsApp continua ad aggiornarsi con un update per la versione beta Android che punta a migliorare l'interazione visiva e l'esperienza complessiva della piattaforma. Nella versione beta 2.25.18.5 per Android, disponibile per alcuni tester attraverso il Google Play Beta Program, è stata introdotta una funzionalità innovativa che aggiunge animazioni foto e video durante l'invio di contenuti multimediali a riportare l'informazione è stato il noto e affidabile portale WABetaInfo che si occupa di divulgare tutte le novità relative alle varie versione Beta della piattaforma.

WhatsApp Android Beta: il nuovo effetto visivo

Questa nuova caratteristica offre un effetto visivo più fluido che accompagna il contenuto dal momento della creazione fino all'integrazione nella chat. Le immagini e i video sembrano "staccarsi" dall'editor di disegno e muoversi elegantemente verso l'area dei messaggi, completando il loro percorso all'interno della bolla di chat. Non si tratta solo di un miglioramento estetico, ma di un chiaro segnale visivo che il contenuto è stato aggiunto correttamente alla conversazione.

Il rollout della funzione è graduale, il che significa che non tutti gli utenti della versione beta possono ancora accedervi. Per chi è interessato a provare questa novità, è consigliabile aggiornare alla versione beta più recente disponibile sul Google Play Beta Program. Questa implementazione non è una novità assoluta per WhatsApp, che aveva già introdotto una funzione simile per gli utenti iOS, dimostrando il suo impegno nell'uniformare l'esperienza tra diverse piattaforme.

WhatsApp Beta Android: nuovi stili d'animazione

Il team di WhatsApp, sempre attento a rispondere alle esigenze degli utenti, sta anche esplorando nuovi stili di animazione e transizioni per i futuri aggiornamenti. Questi miglioramenti non solo rendono l'app più moderna e interattiva, ma consolidano la posizione di WhatsApp come leader nel settore della messaggistica.

Gli utenti che non hanno ancora avuto accesso a questa funzione possono aspettarsi di riceverla nelle prossime settimane.