WhatsApp Android Beta: la piattaforma è al lavoro su dei riassunti dei messaggi non letti tramite AI

La gestione dei messaggi su WhatsApp si rinnova per gli utenti Android con l'introduzione di una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale. La versione beta 2.25.18.18 della piattaforma ha infatti presentato i nuovi "AI-powered message summaries", progettati per creare automaticamente riassunti dei messaggi non letti, come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo. Questa innovazione si rivolge a chi frequenta gruppi molto attivi o riceve quotidianamente un gran numero di notifiche, consentendo di cogliere rapidamente i punti salienti senza dover scorrere lunghe conversazioni.

WhatsApp Android Beta: come funzionano i riassunti dei messaggi non letti?

Il funzionamento è semplice ed efficace. Una volta attivata l'opzione Private Processing nelle impostazioni, appare un pulsante dedicato quando si accumulano numerosi messaggi non letti. Con un semplice tocco, l'intelligenza artificiale di genera un riassunto sintetico e mirato delle informazioni principali, garantendo al contempo un rigoroso rispetto della privacy.

WhatsApp Android Beta: attenzione alla privacy

Uno degli aspetti più rilevanti di questa novità è proprio l'attenzione alla privacy. Meta ha implementato un sistema di elaborazione anonima delle richieste attraverso connessioni criptate e routing privato. Questo significa che né WhatsApp né Meta possono accedere ai contenuti elaborati dall'intelligenza artificiale, offrendo agli utenti una garanzia di sicurezza dei dati personali. Inoltre, la funzione è completamente opzionale e non disponibile nelle chat che utilizzano l'opzione Advanced Chat Privacy, rispettando così le esigenze di riservatezza degli utenti più attenti.

WhatsApp Android Beta: ulteriori novità

Questa nuova funzionalità non rappresenta solo un passo avanti per l'esperienza utente, ma segna anche l'inizio di una serie di innovazioni basate sul Private Processing. Tra queste, è in sviluppo "Writing Help", un assistente per migliorare i testi prima dell'invio. Meta dimostra così un impegno costante nell'integrare tecnologia avanzata e protezione della privacy, due elementi fondamentali per il futuro delle piattaforme di messaggistica.

WhatsApp Android Beta: disponibilità e rollout

Al momento, i riassunti generati dall'intelligenza artificiale sono disponibili esclusivamente per un gruppo selezionato di beta tester Android. Tuttavia, WhatsApp ha annunciato che la funzionalità verrà progressivamente estesa a un pubblico più ampio nelle prossime settimane.