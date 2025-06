WhatsApp Android Beta: in arrivo un'importante novità per il download automatico di foto e video

Un nuovo passo avanti nella gestione dei contenuti multimediali su WhatsApp: arriva una funzione che promette di offrire maggiore controllo sui dati e sullo spazio di archiviazione. Gli utenti potranno scegliere la qualità di foto e video scaricati automaticamente dall’applicazione, risparmiando sia traffico dati che memoria sul dispositivo.

WhatsApp Android Beta: selezione della qualità di foto e video

L’ultima novità è stata introdotta nella versione beta 2.25.18.11 per Android, disponibile attraverso il Google Play Beta Program. Questo aggiornamento porta con sé una funzionalità molto attesa: la possibilità di selezionare tra qualità standard e qualità HD per i contenuti multimediali che vengono scaricati in automatico sulla memoria del telefono.

WhatsApp Android Beta: i vantaggi

Per molti utenti, soprattutto quelli che partecipano a numerosi gruppi in cui vengono condivisi frequentemente immagini e video, questa innovazione rappresenta un cambiamento significativo. Fino ad ora, infatti, non esisteva alcuna opzione per controllare la qualità dei media scaricati automaticamente. Questo portava spesso a un rapido esaurimento dello spazio di archiviazione disponibile e a un utilizzo eccessivo del traffico dati.

Questa innovazione si rivela particolarmente utile anche per chi dispone di piani dati limitati o connessioni lente. Permette infatti di bilanciare in modo efficace la qualità visiva dei contenuti con l’ottimizzazione delle risorse del dispositivo. In un’epoca in cui lo scambio di contenuti multimediali è diventato una parte fondamentale della comunicazione quotidiana, una funzione del genere può fare la differenza nell’esperienza utente.

WhatsApp Android Beta: un nuovo sistema intelligente

La nuova funzione introduce anche un sistema intelligente di doppio caricamento. Quando un utente invia un contenuto in alta definizione, vengono generate automaticamente due versioni: una in qualità standard e una in qualità HD. Il sistema, in base alle preferenze impostate dal destinatario, deciderà quale versione scaricare. Tuttavia, l’utente avrà sempre la possibilità di accedere manualmente alla versione in alta qualità, qualora lo desideri.

Attualmente, la funzionalità è disponibile solo per un numero ristretto di beta tester Android. Tuttavia, l’opzione sarà gradualmente estesa, con ogni probabilità, a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane. Questa progressiva implementazione consentirà agli sviluppatori di monitorare il funzionamento della nuova funzione e di apportare eventuali miglioramenti prima del rilascio globale.